Qui suis-je ?

A l’école, j’ai appris la langue du blanc

A la maison, j’ai oublié la langue du clan

A l’école, j’ai compris l’histoire des Francs

A la maison, j’ai omis les gloires de nos combattants

Je suis un lettré diplômé bien formé et très informé

Je suis un déraciné déshérité, inhabité et abandonné

Je suis l’homme moderne à l’épiderme terne loin de la ferme qui germe

Je suis l’étrange destin d’une culture qui pâture dans la verdure des OGM

Du haut des montagnes sacrées des contrées lumineuses pleurent les esprits incompris

Les saintes cloches des chapelles appellent les fidèles au pied de la stèle du crucifix

Les tam-tams n’annoncent plus les rituelles annuelles dans les ruelles des dieux baffés

Au pied des autels exsangues, coule la bave des assoiffés chassés par les autodafés

Au fond des hommes que nous sommes, la voix du Livre croise le fer avec le choix des Ivres

Les traditions s’enterrent au pied de la Croix, le culte des Mânes émanent de l’hydre

Les croyances se battent et se débattent dans les

temples qui épatent et appâtent les impies

Loin des cantiques antiques et des versets délaissés, l’humanité marche sans foi vers

l’infini

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr