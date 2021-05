Décès de Francis Ducreux : « Une grosse perte pour le Burkina », Amédée Béréwoudougou, président de la Fédération de cyclisme

L’un des fondateurs du Tour international du Faso, Francis Ducreux est décédé, le samedi 1er mai 2021 à Ouagadougou, à l’âge de 76 ans. Le président de la Fédération burkinabè de cyclisme, Amédée Béréwoudougou, rend hommage à un passionné du cyclisme et un amoureux de l’Afrique.

«Ducreux était un grand homme dans le milieu du sport, en général et du cyclisme, en particulier. C’est une grosse perte pour les Occidentaux, les Africains et surtout le Burkina. Samedi matin, on avait une rencontre de travail dans le cadre du Tour du Faso 2021 et jusqu’à 11h49 je n’avais pas de ses nouvelles. C’est là que j’ai appelé un de ses collaborateurs, M. Lucky qui m’a annoncé la mauvaise nouvelle de la disparition de Ducreux. Celui-ci savait créer, il prenait des risques, il accomplissait beaucoup de miracles.

Je n’ai pas eu la chance d’organiser un tour du Faso avec lui, mais je voyais ce qu’il faisait pour le cyclisme burkinabè. Il s’est également investi dans plusieurs pays d’Afrique. Il avait une équipe derrière lui et je sais qu’elle va prendre le relais. Ses œuvres vont continuer à persévérer. Ducreux n’est plus, mais pour le Tour du Faso 2021, tout est déjà bouclé. Son absence au tour prochain va toucher moralement le monde du cyclisme. Je présente mes sincères condoléances à toute sa famille biologique, à toutes les différentes disciplines, parce que qui parle de Ducreux parle de sport, au ministre des Sports, à tous les cyclistes au Président du Faso. Nul ne peut contre la volonté de Dieu. Qu’il repose en paix là où il sera inhumé ».

Propos recueillis par

Adama SALEMBERE