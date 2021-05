Paris : le Burkina Faso et la Banque mondiale entendent renforcer leur partenariat.

Le président du Faso Roch Marc Christian Kabore a eu une séance de travail mardi avec le Directeur des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Trotsenburg. Le président a salué l’accompagnement de la Banque dans le financement des projets et programmes. Il a relève les priorités qui seront celles du Burkina pour les années à venir. Il s’agit du renforcement de la démocratie et de la gouvernance administrative, de la réconciliation nationale, de la lutte contre l’insécurité, et de la résilience économique.