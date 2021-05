Opérations de sécurisation (10 au 16 mai 2021): des bases terroristes démantelées

Situation générale

Les Forces Armées Nationales poursuivent les opérations de sécurisation du territoire national à travers les activités menées au sein des Groupements de Forces. Elles conduisent également des activités de soutien au développement au profit des structures de l’Etat, de structures privées, ainsi que des activités au profit des populations.

GROUPEMENT DE FORCES DU SECTEUR NORD

Opération HOUNE: Les opérations se sont poursuivies cette semaine dans les régions du Nord et du Sahel.

De nombreux axes et forêts ont été reconnus. Au cours de ces opérations, une autre base terroriste a été dé­mantelée le mercredi 12 mai 2021 dans la zone de TINAKOFF. De l’armement, des munitions, des motos, du matériel de communication (téléphones portables et radios émetteurs-récepteurs), du matériel IED, des vivres et bien d’autres matériels ont été saisis ou détruits.

Les unités engagées, dans chaque village ou hameau, entrent en contact avec les autorités locales et les populations afin de les rassurer.

15 mai 2021: Le détachement militaire de MANSILA a sécurisé la prière de la fête du Ramadan. Les populations de Mansila ont mas­sivement participé à cette prière à laquelle ont également participé les musulmans du détachement. La collaboration entre militaires et populations se renforce et permet la reprise des activités dans la localité.

16 mai 2021: Des unités d’intervention de Kaya ont été déployées dans la commune rurale de Pissila (Centre-nord) suite à l’attaque contre des populations civiles. Elles ont sécurisé la zone et entamé des opérations de ratissage.

Groupement de forces du secteur centre et Est

14 au 16 mai 2021: Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants a effectué une tournée des détachements militaires à l’Est. Il s’est entretenu avec les Hommes, leur a apporté son soutien et adressé ses encouragements. Fada, Madjoari, Pama, Foutouri, Gayéri et Tenkodogo ont constitué les différentes étapes de la tournée.

Autres activités

-Aide à la réinstallation de personnes déplacées internes dans certaines localités.

– Escorte de ravitaillement au profit de structures privées dans la région de l’Est.

– Sécurisation de la mise en œuvre du projet Backbone dans la région de l’Est

Point de situation N°0048 du 17 mai 2021

