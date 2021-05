Burkina : 15 personnes tuées au cours d’un baptême à Adjarara dans l’Oudalan

Ceci est un communiqué du gouverneur de la Région du Sahel portant sur une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés dans un hameau de culture de Adjarara, dans la nuit du 18 mai 2021. Selon le gouverneur, l’attaque a visé des personnes réunies pour un baptême et a occasionnée la mort de 15 personnes et une personne blessée.

Le Gouverneur de la Région du Sahel communiqué:

Dans la nuit du mardi 18 mai 2021, des individus armés non identifiés (IANI) ont fait irruption dans le hameau de culture de Adjarara, a environ 07 km de Tin-Akoff, province de l’Oudalan et ont attaqués des citoyens réunis pour un baptême.

Le bilan de cette attaque fait état de quinze (15) personnes tuées et une (01) personne blessée, toutes de sexe masculin.

Suite à ces événements douloureux, le gouverneur présente ses condoléances les plus attristées aux familles des personnes décédées et souhaite un prompt rétablissement au blessé.

Le gouverneur invite par ailleurs, les populations à signaler tous cas de mouvements suspects aux forces de défense et de sécurité.

A signé le Colonel Major Salfo Kaboré, officier de l’Ordre de l’Etalon