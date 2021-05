Gestion et contrôle des finances publiques: Quatre structures de l’Etat reçoivent des équipements

Le Programme d’appui à la gestion publique et aux statistiques (PAGPS) a remis, le mercredi 19 mai 2021 à Ouagadougou, des équipements informatiques et des documents de travail à quatre structures publiques de gestion et de contrôle des finances publiques.

Pour améliorer la gestion et le contrôle des finances publiques, le Programme d’appui à la gestion publique et aux statistiques (PAGPS) a offert, le mercredi 19 mai 2021, à Ouagadougou, à quatre structures de l’Etat, des équipements informatiques et des documents de travail.

Il s’agit de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE/LC), de la Direction générale des impôts (DGI), de la Direction générale des affaires immobilières de l’Etat (DGAIE) et du Secrétariat permanent du Comité de politique fiscale (SP/CPF).

Les équipements informatiques offerts sont composés d’un logiciel de gestion du fonds documentaire et des échanges avec les partenaires de l’ASCE-LC, 4 serveurs, 21 ordinateurs de bureau, 3 scanners, 15 casques filaires, 16 téléphones de bureau et 5 tablettes.

Les documents de travail sont composés de 2 000 exemplaires du Code général des impôts, 1 000 exemplaires de la doctrine fiscale, 100 exemplaires du manuel des procédures fiscales, 120 exemplaires du manuel de procédure de la comptabilité des matières et 100 exemplaires du rapport sur la rétrospective 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). Le coût global du don est de 121 millions F CFA.

Selon le Secrétaire général (SG) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), Dr Seglaro Abel Somé, les équipements informatiques et de communication, les documents reproduits et le logiciel du fonds documentaire de l’ASCE-LC viennent s’ajouter aux acquis engrangés par le PAGPS avec pour finalité, le renforcement de la gestion des finances publiques. Pour la coordonnatrice du PAGPS, Aïssata Sané/Congo, cette remise de matériels aux structures bénéficiaires du Programme, vise à renforcer leurs capacités en vue d’améliorer la gestion des moyens de l’Etat.

« Ces équipements et documents de travail vont renforcer leurs capacités en matière de gestion et de contrôle des finances publiques. Ils vont également renforcer les compétences des comptables-matières qui viennent d’être installés dans les différents ministères », a-t-elle indiqué.

Un don qui vient à point nommé

Le SP/CPF, Laurent Blaise Kaboré, a laissé entendre que le don reçu vient à point nommé pour sa structure qui est chargée de mener certaines études, afin d’orienter la prise de décision au niveau de la politique fiscale. « Ce matériel va nous permettre à travers les deux serveurs qui nous sont offerts, de commencer à collecter et même à mettre à jour certaines données que nous avons pour mener à bien cette politique fiscale.

Ce matériel va également nous permettre d’avoir des données et des repères pour dire ce qu’il nous faut pour orienter ces politiques fiscales », a-t-il soutenu. La remise de ces équipements et des documents a été rendue possible grâce à l’Union européenne (UE) qui finance le PAGPS.

Selon l’ambassadeur, chef de la délégation de l’UE au Burkina Faso, cet appui vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la sensibilisation des populations au paiement des impôts.

Pour lui, le matériel remis va contribuer à améliorer la gestion et le contrôle des finances publiques et promouvoir le civisme fiscal.

« La digitalisation est une priorité pour l’Union européenne », a-t-il souligné. Mis en œuvre depuis 2016 pour une durée de cinq ans, le Programme d’appui à la gestion publique et aux statistiques vise à contribuer à améliorer l’efficacité des politiques publiques et la gestion des moyens de l’Etat. Son coût global est de 10 milliards 649 millions F CFA. Il est exécuté à travers les sous- programmes « finances publiques » et « statistiques ».

Timothée SOME

timothesom@yahoo.fr