Quota genre: Quota genre Le projet « Femmes ! Levez-vous ! » officiellement lancé

L’Organisation non gouvernementale (ONG) Progettomondo, en collaboration avec un consortium d’ONG, a officiellement lancé, le projet « Femmes ! Levez-vous ! », le mardi 18 mai 2021, à Ouagadougou.

L’Organisation non gouvernementale (ONG) Progettomondo a fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. C’est dans ce sens, qu’en collaboration avec un consortium d’ONG telles que le Réseau Afrique jeunesse (RAJ) et l’Association des femmes juristes du Burkina Faso (AFJ/BF), ont mis en place un projet dénommé « Femmes ! Levez-vous ! », le mardi 18 mai 2021 à Ouagadougou. Selon la représentante- pays de l’ONG Progettomondo, Marianna Mormilé, la couche féminine, qui représente 51% de la population, est toujours en quête d’équité et d’égalité avec la couche masculine. « Les femmes participent peu aux débats publics et sont faiblement représentées dans les hautes sphères de gestion des affaires publiques », a-t-elle regretté.

En dépit de l’adoption de la loi sur le quota genre, a-t-elle poursuivi, seulement 17 femmes ont été élues députées lors des élections de 2020 contre 11 députées à la précédente législature. Pour Marianna Mormilé, c’est en réponse à cette situation que le projet « Femmes ! Levez-vous ! » a été lancé. Il a pour objectif, a indiqué Mme Mormilé, de renforcer les capacités institutionnelles des associations féminines œuvrant à une participation accrue des femmes à la vie politique nationale et locale, à leur intégration dans les mouvements de contrôle citoyen et à une meilleure intégration dans les postes à responsabilité de l’administration publique.

D’une durée de 24 mois, ce programme sera mis en œuvre dans les provinces du Poni, du Noumbiel, du Ioba et de la Bougouriba dans la région du Sud-Ouest et dans la ville de Ouagadougou. Au titre des activités prévues, la représentante pays de Progettomondo a cité l’organisation de sessions de formation au profit des femmes et de deux journées de débat parlementaire sur l’effectivité de la nouvelle loi sur le quota genre. A ces activités, la coordonnatrice du projet, Antoinette Yougbaré, a ajouté la création de quatre groupes Whatsapp et d’une page Facebook dénommée « Je suis femme, je participe à la vie politique de mon pays ».

« Nous envisageons également intégrer un module d’éducation civique et politique dans les curricula éducatifs des moniteurs d’alphabétisation et d’appuyer la mise en œuvre d’un microprojet de renforcement institutionnel en faveur des organisations féminines », a-t-elle fait savoir. D’un coût de plus de 207 millions F CFA, « Femmes ! Levez-vous ! » a été financé par l’Union européenne (UE). Un financement, qui se justifie selon la représentante de la délégation de l’UE, Violaine Coulaud Savel, par le fait que l’amélioration de la position de la femme au niveau politique, économique et social constitue l’un des axes-phares du plan d’actions 2021-2025 du conseil de l’UE.

Elle s’est dit convaincue que ce projet va permettre de lever les barrières qui entravent la bonne participation des femmes à la vie politique.

La même conviction est partagée par la Directrice générale de la promotion du genre, Marie Madeleine Ouédraogo, qui s’est réjouie que des ONG telles que Progettomondo se joignent à l’Etat pour défendre la cause de la femme à travers ce projet.

Nadège YAMEOGO