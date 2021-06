Il vole l’argent de son père

Mineur de 17 ans, T.U. a comparu, le mardi 1er juin 2021, devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Banfora comme témoin, aux côtés de deux de ses complices O.M. et B.I., pour répondre des faits de recel portant sur la somme de 1 700 000 FCFA, une somme appartenant à son géniteur, T.A. Le mineur à la barre, a reconnu les faits sans détour. Il a soutenu devant les juges, avoir une première fois soutiré 200 000 F CFA à son père T.A. et une seconde fois la somme de 1,5 million F CFA. C’est après avoir dérobé l’argent à son papa, que T.U., selon ses explications, a fait appel à ses acolytes, pour, dit-il, compter le fruit de son forfait. Le travail fait, O.M. et B.I., ont reçu de T.U. chacun 40 000 FCFA. Outre les trois principaux acteurs de cette affaire, un passant qui les a surpris dans les décomptes, s’est fait passer pour un policier et grâce à son « statut », il a pu avoir de T.U. et ses amis, la somme de 200 000 FCFA. Pour le reste du butin, T.U., dit avoir fait le tour chez les professionnelles du sexe où il dit avoir distribué plus de 40 000 F CFA. Les trois prévenus, selon les explications de la Cour, ont été appréhendés lorsqu’ils s’apprêtaient à se rendre aux Cascades de Karfiguéla pour un barbecue. Après les débats et les réquisitions du parquet, le tribunal a reconnu les prévenus coupables des faits à eux reprochés. En répression, une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende d’un million francs CFA, le tout avec sursis, a été prononcé contre O. M. et B.I. Quant à T.U., il est maintenu dans la détention préventive en attendant d’être situé sur son sort pour les faits de vol.

Un conducteur tue un enfant de deux ans et sa mère

G.S., conducteur, a comparu, le mardi 1er juin 2021 à la Cour de la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Banfora, pour des faits d’excès de vitesse, de défaut de maîtrise, d’homicides involontaires et de coups et blessures involontaires. En effet, le 24 avril dernier, au volant d’un véhicule en provenance de Cotonou et en partance pour la République de Côte d’Ivoire, G.S., a commis un accident de circulation ayant causé la mort sur place d’un garçonnet de 2 ans et de sa génitrice qui a succombé plus tard à ses blessures. Cet accident avait aussi enregistré deux blessés. Larmoyant par moment à la barre, l’accusé, de nationalité étrangère, a reconnu les faits. Dans ses explications à la Cour, il dit avoir été surpris par une plaque de signalisation. C’est en voulant éviter cet obstacle, qu’il a croisé le chemin des 4 victimes à sa hauteur. Une version, qui sera corroborée par un témoin oculaire de la scène, qui était en compagnie du prévenu. Dans ses réquisitions, le ministère public a demandé à la Cour de reconnaître G.S. coupable des faits qui lui sont reprochés et de le condamner à une peine de 24 mois de prison avec sursis. Une amende d’un million, dont 50 000 FCFA ferme, a été requise à l’encontre de l’accusé. Le tribunal a renvoyé le délibéré au 8 juin 2021 pour situer G.S sur son sort.

Pour vol de chèvre, ils risquent gros

B.H. et B.O. ont comparu, le lundi 31 mai 2021 devant le Tribunal de grande instance de Dédougou, pour répondre des faits de vol. En effet, le 16 mai dernier, B.H. a été aperçu avec une chèvre appartenant à D.I. Interpellé par des habitants du village, il a laissé entendre qu’il aurait acheté l’animal dans un autre village chez D.H. Pour convaincre ses vis-à-vis, il a précisé qu’il y avait un témoin, son acolyte B.O. Pour échapper à la furie, il a promis d’amener le propriétaire de la chèvre, qui est resté introuvable. A la barre, B.H. est resté sur sa position de départ, niant catégoriquement les faits de vol à lui reprochés. Il a soutenu que l’animal a été acheté à la somme de 8 500 F CFA. Quant à son complice, B.O., il a laissé entendre qu’il est intervenu juste pour sauver un ami en difficulté. Sinon, qu’il n’était pas présent au moment où il achetait la chèvre. Le parquet a relevé, que depuis un certain temps, plusieurs pertes d’animaux ont été signalées dans la zone. Il a invité le tribunal à déclarer B.H. et B.O., coupables des faits de vol. En répression, il a requis contre eux, 24 mois de prison, dont 18 mois fermes et une amende de 500 000 F CFA assortie de sursis. Leur sort sera connu le 14 juin prochain.

Il s’empare d’un vélo devant une mosquée

K.E. était devant les juges de la Chambre correctionnelle, le 31 mai 2021, pour vol de vélo appartenant à B.I. Les faits ont été commis devant une mosquée après la prière de 5 heures du matin. A la barre, K.E. a reconnu les faits. « C’est moi qui ai volé le vélo devant la mosquée au moment où les musulmans étaient en prière », a-t-il soutenu, à la barre, ajoutant qu’il avait besoin des roues pour un autre vélo.

Le procureur dit regretter le comportement de K.E., car ayant été déjà condamné à 12 mois et une amende de 500 000 FCFA, le tout assorti de sursis, rien qu’en avril passé pour vol de paniers de tomates.

Il a donc invité la Cour à révoquer son sursis et lui infliger une nouvelle peine de 12 mois fermes et une amende de 100 000 FCFA. La Cour, en répression, a révoqué le sursis de K.E., et l’a condamné à 24 mois de prison ferme, plus une amende de 500 000 FCFA fermes. En tout, K.E. purgera 36 mois de prison ferme et versera une amende d’un million F CFA.

Rassemblés par Adama SEDGO et Mamadou YERE

(AIB/Comoé)