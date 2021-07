Université libre du Burkina : Les étudiants se penchent sur les conflits climatiques  

Les étudiants en master II en diplomatie et relations internationales de l’Université libre du Burkina (ULB) ont organisé le samedi 17 juillet 2021 à Ouagadougou, une conférence publique sur les conflits climatiques en Afrique.

Après le cours en diplomatie climatique, les étudiants de la 19e promotion en master II en diplomatie et relations internationales de l’Université libre du Burkina (ULB) se sont soumis à l’examen de leurs connaissances en la matière. Pour ce faire, ils ont organisé une conférence publique qui a réuni le samedi 17 juillet 2021 au tour du thème : « Conflits climatiques en Afrique », encadreurs, étudiants, mais également des personnalités en charge de la question au Burkina Faso.

Selon la déléguée des étudiants, Sylvain Dalla, il s’agit à travers cette évaluation de discuter de la question climatique, de prendre des résolutions et de les vulgariser auprès de tous les acteurs du domaine de la lutte contre les changements climatiques. « La question climatique est récurrente de nos jours.

C’est vrai qu’il la COVID-19, mais nous ne devons pas oublier les questions de sècheresse, d’inondation, de feux de brousse… qui préoccupent également nos Etats. C’est pourquoi nous avons décidé à travers cette conférence que chacun apporte sa contribution afin que nous puissions la partager avec les autres », a-t-il déclaré.

Pour qu’il y ait plus d’impacts, la classe a été subdivisée en cinq sous-régions à savoir : la CEDEAO, la CAC, l’IGAD, la SADEC et l’UMA. « Ces cinq sous-régions vont proposer des résolutions que nous allons consigner dans un document et le transmettre au ministère de l’Environnement », a précisé M. Dalla. Parrain de cette première édition, Zéphirin Yalguedo Yogo, a justifié sa présence à cette conférence pour deux raisons. D’abord en réponse à l’appel de ses petits frères, mais aussi, par la pertinence de thème.

Il a salué la clairvoyance des étudiants qui, en dépit des défis du moment, ont bien voulu se pencher sur la question des changements climatiques. M. Yogo dit fonder l’espoir que de ces réflexions, sortiront des résolutions qui vont féconder les politiques publiques dans les états.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com