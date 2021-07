Valorisation des résultats de la recherche: Agir en synergie pour plus d’impacts

L’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations organise du 21 au 24 juillet 2021 à Koudougou un atelier d’élaboration du Plan d’actions triennal glissant 2021-2023 de la Stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et innovations.

Les acteurs chargés de la valorisation des résultats de la recherche et des inventions sont réunis à Koudougou pour l’élaboration du Plan d’actions triennal glissant (PAT-G) 2021-2023 de la Stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et innovations (SNVTII). Selon le directeur général de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations (ANVAR), Dr Louis Sawadogo, la SNVTII est le référentiel national devant guider la valorisation des résultats de la recherche, des technologies, inventions et innovations au Burkina Faso. « L’atelier de Koudougou est d’une importance capitale car il va permettre aux acteurs issus des ministères et institutions de se concerter et d’inscrire différentes actions allant dans le sens de la valorisation des résultats de la recherche pour une synergie d’action », a-t-il indiqué. Cela, a ajouté Dr Sawadogo, afin que les résultats de la recherche et des inventions puissent impacter positivement le développement socio-économique du Burkina Faso. Cette dynamique va également permettre aux acteurs de faire le suivi de la mise en œuvre, d’évaluer les forces et faiblesses et d’apporter éventuellement des corrections là où cela est nécessaire pour continuer à aller de l’avant, foi du directeur de recherche. De l’avis du DG de l’ANVAR, la valorisation des résultats de la recherche et des innovations constitue un défi majeur à relever par le Burkina Faso au regard des résultats importants générés par les chercheurs et les innovateurs dans tous les domaines. C’est pourquoi, il a invité l’ensemble des participants à s’investir dans les travaux afin d’obtenir, à l’issue des travaux, un document qui sort « des sentiers battus », plus « opérationnel » que « théorique » qui permet de suivre pas à pas la mise en œuvre de la SNVTII. Il est prévu, au cours des travaux, la présentation de la matrice du tableau de programmation des activités 2021-2023. Les participants vont par la suite constituer des groupes de travail pour la programmation des activités par structure et la restitution se fera lors d’une plénière. Selon le DG de l’ANVAR, le gouvernement du Burkina Faso a marqué sa volonté de faire de la recherche un moteur du développement économique et social en la transformant en secteur de planification dans le Plan national de développement économique et social (PNDES). « L’adoption en 2018 de la Politique sectorielle de la recherche et de l’innovation (PSRI) donne aux acteurs de la valorisation l’occasion de relire la Stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et innovations (SNVTII) pour la rendre conforme aux nouvelles orientations stratégiques du pays », précise l’agence de valorisation des résultats de la recherche et des innovations. Auparavant, le directeur régional de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation du Centre-Ouest, représenté par Bibata Bonkoungou, a salué la tenue de ces travaux et remercier ANVAR pour avoir choisi la région pour les abriter.

Beyon Romain NEBIE