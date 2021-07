24e édition des prix Galian : Les lauréats des prix officiels reçoivent leur chèque

Le ministère de la Communication et des Relations avec le parlement a organisé le vendredi 23 juillet 2021 à Ouagadougou, la remise officielle des chèques aux lauréats des prix officiels de la 24e édition des Galian.

Le ministère de la Communication et des Relations avec le parlement a amorcé depuis quelque temps, une nouvelle dynamique dans sa façon de gérer les affaires du département. « Les consignés qui nous ont été données, est d’organiser les Galian est ressortir sans dette et dans la limite des moyens du ministère », a laissé entendre le Secrétaire Général (SG) du Ministère, Abou-Bâkr Rabankhi Zida. Un message bien reçu puisque l’ensemble des acteurs ont travailler à ce que le dossier Galian soit bouclé le plus rapidement possible d’ où la remise des chèques aux lauréats des prix officiels ce vendredi 23 juillet 2021, une semaine après la nuit des Galian.

Le SG a remercié tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour l’atteinte de ces résultats. Il a aussi félicité l’ensemble de la presse burkinabè qui selon lui, peut se réjouir d’être parmi les meilleures. « Aujourd’hui notre pays est classé parmi les pays qui ont une presse de qualité et la qualité c’est quelque chose qui doit s’entretenir », a-t-il indique avant d’invité les uns et les autres à ne pas perdre de vue ce qui les a valu cette performance. « Il faut qu’en tant que journaliste on se donne le mot et travailler de telle sorte que malgré la situation difficile que traverse le pays, on puisse inculquer un esprit de résilience aux populations en aidant les uns et les autres à surmonter les difficultés que nous vivons au quotidien à travers des productions allant dans ce sens », a soutenu le SG Zida.

Des reformes pour plus d’excellence

Allant toujours dans le sens de l’excellence en matière de traitement de l’information, le département en charge de la communication a annoncé lors de la nuit de Galian des reformes dans l’organisation de l’événement. Pour Abou-Bâkr Rabankhi Zida, il s’agit à travers cette nouvelle réforme de mettre en place un observatoire chargé de suivre la production des journalistes de sorte à ce que ceux qui seront désignés soient les plus méritants. « Il sera plus question de se concentrer sur une ou deux œuvres dans l’année pour venir remporter un prix, mais se sera de façon continue qu’on va observer le travail de uns et des autres. Il y a d’autres types réformes mais pour le moment ce sont des idées que nous jetons, il aura d’autres rencontres pour affiner ces idées et voir quelles seront les voies et moyens pour les mettre en œuvre» a précise M. Zida.

En route pour Abidjan dans le cadre du Traité d’amitié et de coopération (TAC) le lauréat du prix Galian en dossier presse écrit, Mahamadi Sebogo des Edition sidwaya n’a pas caché sa satisfaction. « Nous remercions le ministère pour la promptitude car de par le passé, on pouvait faire deux ou trois voire, quatre mois sans entrer en possession des chèques », a-t-il exprimé.

Mais au-delà du prix, Mahamadi Sebogo pense que cette distinction est une invite à redoubler d’effort non pas dans les sens de remporter des prix mais, à prendre en compte les préoccupations de développement des populations, de la société à travers des productions de qualité en matière de développement qui seront pris en compte par les dirigeants.

