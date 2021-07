9e édition du TAC : Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré à Abidjan.

Le Premier ministre, Christophe DABIRE, effectue du 26 au 27 juillet à Abidjan, une visite d’amitié et de travail. Il co-présidera avec son homologue ivoirien Patrick ACHI, le Conseil conjoint de Gouvernement de la 9e Conférence au sommet du TAC. Cette rencontre préparatoire de la Conférence au Sommet des Chefs d’Etats permettra aux autorités des deux pays, de passer en revue, l’état de leur coopération.

Les Premiers ministres DABIRE et ACHI, et leurs gouvernements respectifs, vont se pencher sur le bilan de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 8e conférence au sommet du TAC et envisager de nouvelles perspectives de renforcement des relations ivoiro-burkinabè.

Le Conseil conjoint de Gouvernement, prévu pour le 27 juillet, est précédé de la réunion des experts les 24 et 25 juillet et celle des ministres en charge des Affaires étrangères, qui se tient ce lundi 26 juillet.

Né en 2008, de la volonté commune des deux Etats de renforcer la coopération, l’amitié et la fraternité entre les peuples burkinabè et ivoirien, le TAC est devenu un exemple d’intégration et un outil de développement qui fait école dans la sous-région.

DCRP/Primature