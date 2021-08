Le président ivoirien, Alassane Ouattara, confiné

SOFITEX : les trois cadres détenus en liberté provisoire

En début d’année 2021, Kantigui faisait état de ce que trois cadres de la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX) ont été mis aux arrêts et déférés, en fin décembre 2020, à la Maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MACB), pour des supposées malversations sur la somme de plus de 90 millions F CFA. Il s’agit du directeur des finances et de la comptabilité, du directeur des ressources humaines et du chef du service de paie, accusés de « faux en écriture privée », « usage de faux en écriture privée » et « détournement de biens publics ». Selon une source proche du dossier contactée par Kantigui, même le Directeur général (DG) de la société a été entendu dans l’affaire. Aux dernières nouvelles, les trois cadres sont en liberté provisoire, depuis le vendredi 30 juillet 2021. Même si la source de Kantigui n’a pas pu expliquer les raisons de cette liberté provisoire, elle précise cependant que les enquêtes se poursuivent.

Les transporteurs menacent d’arrêter le trafic vers l’Est

Kantigui, qui suit de près l’évolution de l’état des voies du pays en cette saison des pluies, a appris que les transporteurs menacent d’arrêter le trafic sur les routes de la région de l’Est, du fait de la dégradation des voies de la région. Dans la matinée du lundi 2 août 2021, a-t-on soufflé à Kantigui, ils ont été reçus par le gouverneur de la région qui a aussi convié à la rencontre, les services techniques en charge des infrastructures et la société en charge des travaux de réhabilitation de la route nationale n°4 (RN4). Selon la source de Kantigui, cette rencontre fait suite à un préavis d’arrêt du trafic déposé par les transporteurs. « Anticipant cette action, une réunion a vite eu lieu et des promesses ont été faites d’ accélérer les travaux. La société en charge des travaux aurait justifié son retard par un souci de décaissements des fonds », a ajouté l’informateur de Kantigui. Pourtant, se rappelle Kantigui, le prestataire affirmait, en avril dernier, que les engins étaient en route pour Fada N’Gourma. Avec la période de pluie, Kantigui a constaté que la voie Gounghin-Fada (50 km) s’est davantage dégradée et pour rallier Fada, Kantchari ou Matiakoali, les populations vivent le calvaire.

Premier voyage en avion pour deux élèves

Au parfum de l’actualité dans la province du Kourwéogo, Kantigui a appris que les deux premiers écoliers au Certificat d’études primaires (CEP) de l’école ‘’A’’ de Boussé, Aline Ilboudo et Rodrigue Ouédraogo, passent des vacances de quelques jours à Bobo-Dioulasso, depuis hier mardi 3 août 2021. Selon la source de Kantigui, les deux écoliers ont rallié la capitale économique à bord d’un avion d’Air Burkina, grâce au ministre en charge des affaires étrangères, Alpha Barry, originaire de la province. « Lors de la célébration des 75 ans de son école le 29 mai 2021, le jeune Rodrigue avait partagé son rêve d’être pilote. Je lui avais promis de le faire prendre l’avion pour la première fois s’il figurait parmi les deux premiers de son école au CEP. Il l’a fait ! En se classant juste derrière Aline », a expliqué le généreux bienfaiteur contacté par Kantigui. Avec une pensée les élèves privés d’école à cause de l’insécurité dans leurs régions, Kantigui salue ces genres d’initiatives qui contribuent à créer une saine émulation au sein des apprenants.

Enlevement à Barsalogo, démenti des autorités locales

Kantigui tient l’information du Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés (CISC), qui précise que deux Personnes déplacées internes (PDI) ont été enlevés dans le camp de Barsologho, dans la région du Centre-Nord (Kaya). « Dans la nuit du jeudi 29 juillet au vendredi 30 juillet 2021, vers 2 heures de matin, plusieurs témoignages concordants font état d’enlèvements de deux PDI par des Hommes armés non identifiés (HANI). Les HANI auraient ensuite donné un délai d’une semaine aux autres PDI pour vider complètement le camp», a pu lire Kantigui, dans un communiqué du collectif. Le communiqué précise que dans la nuit du 1er au 2 août 2021, les HANI sont encore revenus et ont procédé à l’enlèvement, cette fois-ci, d’une quarantaine de personnes dont des femmes, pour une destination inconnue. « Pris de panique et ne sachant à quel saint se vouer, tous les déplacés ont quitté le camp le lundi 2 août 2021, sans une destination précise », a ajouté le CISC. Par conséquent, le Collectif invite les autorités politiques et administratives à prendre toutes les dispositions idoines pour porter secours à ces populations déplacées « très » vulnérables. Mais des sources proches des autorités locales et sécuritaires de la région, l’information faisant état de l’enlèvement par des hommes armés d’une quarantaine de personnes déplacées internes de Barsalogo n’est pas avérée.

Naaba Saaga 1er de Issouka, faiseur de paix Présent dans la cité du Cavalier rouge, le vendredi 30 juillet dernier, Kantigui a assisté à la sortie de promotion à l’Ecole normale supérieure (ENS) de Koudougou, présidée par le président de l’Assemblée nationale avec à ses côtés le ministre en charge des enseignements supérieurs et de nombreux autres invités. A l’occasion, un tableau a été remis en guise de reconnaissance à Naaba Saaga 1er de Issouka. Curieux de savoir pourquoi une telle distinction, Kantigui s’est vu expliqué qu’elle ne surprend personne, au regard du travail qu’abat le chef traditionnel. En effet, lui a-t-on dit, Naaba Saaga 1er de Issouka s’est régulièrement impliqué dans la recherche de la paix au sein de l’université, du monde scolaire et dans la ville de Koudougou, en général. Kantigui exhorte donc nos garants de la tradition à poursuivre cette quête permanente de paix et de vivre-ensemble indispensable au développement du pays.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, confiné C’est par les réseaux sociaux, que Kantigui a appris l’information. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, ayant été́ en contact avec une personne déclarée positive à la COVID-19, a décidé́ de se mettre en confinement, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales. Tout en saluant cette décision du chef de l’Etat ivoirien, Kantigui appelle toutes les populations à respecter les mesures- barrières visant à lutter contre cette pandémie et surtout à se faire vacciner, parce que la maladie est bien réelle et continue de faire des victimes.

