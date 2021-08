Faire le Bien avec le Mal

Le monde s’effondre dans l’abîme du comble terrestre, sans rempart La terre s’embrase sous les flammes du mal qui s’emballe de toute part Le cœur de l’homme est un bloc de pierre armé de haine et de rancœur L’amour n’existe que dans les chants des vautours blancs sans odeur Sous nos pieds nus aux orteils tondus, fleurissent des bombes à la ronde La terre appartient au diable, les hommes se la disputent à coup de fronde Le paradis n’existe pas ailleurs, ici-bas, la vie est meilleure, l’enfer est un leurre Chassez la veuve et l’orphelin, vendez leur lopin et prenez leur pain sans beurre ! L’égo de l’homme a fait de notre espèce une créature suspecte à la vie dissolue Pour le pouvoir et la gloire, il est prêt à boire du sang pour régner à temps voulu Il fera la guerre pour la paix, avec les mots du mal et un arsenal de maux en tas Pour le paradis il mènera le combat odieux pour un Dieu qu’il ne connaît pas Tant pis pour les morts, tirés au sort et jetés à bâbord par-dessus les remords des mentors Tant pis pour les échappés piégés, les rescapés esseulés, abandonnés et oubliés à tort Tant pis pour les cerveaux délavés qui rêvent de vierges à emblaver sur des lits de miel au ciel On ne jouit pas du Bien qui épanouit en flirtant avec le Mal qui ennuie et nuit, c’est démentiel !

Clément ZONGO

