Réconciliation nationale : Ziniaré appelle au retour de Blaise Compaoré

La commune de Ziniaré a présenté, le jeudi 12 août 2021, sa stratégie de réconciliation et du pacte du vivre-ensemble. Le retour de l’ancien président Blaise Compaoré a été retenu comme un préalable.

« Sans ambigüité aucune, la plupart des personnes- ressources demandent le retour des exilés politiques, en particulier du président Balise Compaoré », a affirmé le Point focal Réconciliation nationale de la commune de Ziniaré, Samuel Korgo. Il a tenu ses propos, le jeudi 12 août 2021, à Ziniaré, à l’occasion des concertations communales sur la réconciliation nationale et le pacte du vivre-ensemble. Dans cette municipalité, foi du pasteur Korgo, les questions politiques préoccupent au premier chef les personnalités morales et politiques et les populations locales.

« Il s’agit de voir comment les divergences politiques, les inimitiés politiques peuvent être résolues. La question qui revient le plus est celle relative au retour des exilés politiques afin que les cœurs soient apaisés », a expliqué M.Korgo. Le 2e problème est celui du foncier, à en croire le point focal. Le passif foncier et l’accaparement des terres par les promoteurs immobiliers inquiètent les habitants de Ziniaré, qui y voient une bombe à retardement, a estimé M. Korgo. La dernière préoccupation majeure évoquée est la stigmatisation de certaines communautés. « Globalement, nous retenons que la commune de Ziniaré va bien », a fait savoir Samuel Korgo. Pour réconcilier les Burkinabé, les populations de Ziniaré ont proposé de privilégier la concertation, la médiation et le dialogue, selon le pasteur. « Elles demandent que toutes les mesures soient prises dans le respect des lois et de la législation », a-t-il indiqué. Le préfet de Ziniaré, Drissa Sawadogo, a décliné la vision du chef de l’Etat, en matière de réconciliation nationale , à savoir, veiller à ce que le pays soit réconcilié avec lui-même et de promouvoir le vivre-ensemble.

Elodie NIKIEMA

Paul Ousmane COMPAORE (Stagiaires)