Excellence scolaire 2021 : Hugues Fabrice ZANGO prime les 3 meilleurs élèves.

Hugues Fabrice ZANGO, le premier Burkinabè médaillé de bronze aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, a primé le vendredi les 3 meilleurs élèves de l’Excellence scolaire 2021. Il s’est agi pour lui de récompenser leur mérite.

Celui qui a su se révéler au monde à travers le sport a également eu un cursus scolaire et universitaire brillant. Hugues Fabrice ZANGO, ancien élève étoile au CEP et BEPC niveau national, en rencontrant les trois étoiles de l’Excellence scolaire 2021 dit être venu accompagner et encourager l’excellence. A cet effet, il a remis des primes d’encouragement de 150 000 FCFA au 1er au CEP, de 200 000 FCFA au BEPC et 300 000 FCFA au 1er au BAC.

A l’en croire, c’est une vision qu’il a eu depuis longtemps et a toujours voulu être excellent dans tout ce qu’il entreprenait.

Le médaillé de bronze, celui qui a rencontré le sport à l’âge de 18 ans conseille que pour pouvoir être 1er au CEP, au BEPC, ou au baccalauréat et maintenir le cap, cela demandé beaucoup d’efforts.

Hugues a également révélé que ce rythme de travail, cette régularité dans l’excellence s’est poursuivie de l’école primaire jusqu’à l’université, où il a tenu la tête du peloton en étant major de sa promotion.

Le représentant du ministre, Pr Kalifa TRAORE a indiqué que Hugues ZANGO a démontré que l’on peut concilier études et sport, vus ses résultats académique et sportif. Toute chose qui montre que c’est au bout de l’effort que l’on réussit.

Le 1er au BAC D national s’est réjoui du gestion de Zango et a affirmé qu’il est une source d’inspiration pour lui.

