Coopération sino-burkinabè : 5 331 tonnes de vivres pour le Burkina Faso

L’ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Li Jian, a procédé, le mardi 17 août 2021 à Ouagadougou, à la remise officielle de 5 331 tonnes de riz au gouvernement.

5331 tonnes de riz ; c’est le don de la République populaire de Chine destiné à soulager, un tant soit peu, les personnes vulnérables, notamment les populations déplacées au Burkina Faso. L’ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Li Jian, a procédé, à la remise officielle de ce don, le 17 août 2021 à Ouagadougou, au Secrétaire général (SG) du ministère de l’Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la Mécanisation, Yassia Kindo, par ailleurs président du Comité technique du Conseil national de la sécurité alimentaire (CT/CNSA). Pour le diplomate chinois, ce don, qui a coûté environ 4 milliards francs CFA, symbolise l’engagement « sincère et indéfectible» de son pays aux côtés du Burkina Faso, « surtout en cette période difficile marquée par les crises sanitaire et sécuritaire ».

Il a confié que la Chine va contribuer à la réalisation de l’initiative présidentielle «Produire un million de tonnes de riz », cher au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Pour sa part, le SG du ministère en charge de l’agriculture, a traduit la gratitude du gouvernent burkinabè à celui de la Chine. Le président du CT/CNSA s’est réjoui de l’excellence des relations bilatérales entre les deux pays. Le « pays des Hommes intègres », a-t-il promis, va s’inspirer des réformes et installations dans le secteur agricole chinois, avec à la clé, une amélioration continue de la mécanisation de l’agriculture et de l’efficacité de la production afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Qui peut bénéficier de ce don ? En réponse à cette question, le Directeur général (DG) de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire (SONAGES), Hamadé Bélem, a précisé qu’un comité aura la charge de définir les critères des personnes dites vulnérables et déplacées qui en seront bénéficiaires.

Emmanuel BICABA