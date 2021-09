Camp vacances humour: Babenda Chic choc prépare la relève

La VIe édition de Camp vacances humour du groupe Génération 2000 a mis sur scène trente-deux jeunes.

Pari gagné par Génération 2000.Le groupe humoristique vient de former 32 jeunes en art humoristique lors de la VIe édition de son Camp vacances humour. Placé cette année sous le thème : « Promouvoir le civisme chez les jeunes à travers l’éducation au respect de l’autorité ; des droits humains ; des biens publics et privés ».Pendant 17 jours, ils ont été formés en technique corporel, en concentration, en écriture de texte comique, en texte comique et en interactions, jeu d’acteur, en occupation scénique et en improvisation. Les apprenants ont aussi, en termes d’innovation, eu droit à la chorégraphique humoristique. Pour Adja Barro, participante, la formation a été une belle opportunité pour se former. Car, a-t-elle ajouté, le talent ne suffit pas pour embrasser une carrière professionnelle. Lors de la cérémonie de restitution, le jeudi 26 Aout 2021 à Ouagadougou, le représentant du ministre en charge de la Culture, Marius Lompo, a salué une initiative qui participe à la promotion de la culture et à la sensibilisation des jeunes aux bonnes pratiques. Le formateur Jean aimé Bayili alias Babenda Chic choc a indiqué que le défi de Camp vacances humour 2021 est d’assurer la relève en tendant « la perche aux plus jeunes ». A l’image des Omotokés, Soum le sapeur, Momo l’intellectuel, des humoristes en vogue issus de cette formation.

Alassane KERE