Projet de lotissement à Béguédo : Les résultats des travaux de bornage restitués à la population

Le maire de la commune de Béguédo, Noro Bara, a présidé, le samedi 28 août 2021, une assemblée générale de restitution des travaux de bornage dans le cadre du projet d’extension du lotissement dans les zones non loties de Kiéflé et de Kerma dans la commune de Béguédo.

Le conseil municipal de Béguédo s’est engagé depuis 2019, à mettre en œuvre son projet d’extension du lotissement dans les zones non loties de Kiéflé et de Kerma dans la commune. Le bourgmestre de Béguédo, Noro Bara, a déclaré au cours d’une rencontre avec la population le 28 août 2021, que celle-ci permettra de faire la restitution des travaux de bornage réalisés, de passer en revue les difficultés rencontrées et d’envisager des perspectives pour la suite du processus. Il a rappelé que l’objectif du projet de lotissement est de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des outils d’aménagement du territoire communal qui, non seulement faciliteront d’importants investissements, mais contribueront également à assainir le cadre de vie de la population.

La présentation du plan cadastral de lotissement par Etienne Tarnagda, géomètre à l’entreprise Topo Consult SARL, en charge des travaux de bornage des zones non loties de Kiéflé et de Kerma, a permis aux participants d’éclairer leur lanterne. La partie aménagée est de 133 ha sur les 150 ha prévus. 31 ha représentent la zone dite consensuelle mais pour laquelle, à la dernière minute, des propriétaires se sont opposés à céder leurs terres. La zone blanche, destinée aux réserves doit être modifiée car, des citoyens ont des attestations sur cette zone dont il faut en tenir compte dans les réaménagements. M. Tarnagda a souhaité la poursuite de la sensibilisation à l’endroit de ceux qui hésitent afin de les amener à adhérer au projet.

L’édile de Béguédo a noté avec force, que les avantages d’un tel projet constituent un tremplin au développement socio-économique et à l’émergence de la commune sur le plan national et international. Cependant, Noro Bara a dit son regret de constater que le processus de bornage soit émaillé de difficultés et d’obstacles qui ont failli compromettre la mise en œuvre du projet. Il a témoigné sa reconnaissance à l’endroit des propriétaires terriens qui ont adhéré au projet, en dépit des pressions diverses, des actes de dissuasions et des manœuvres dilatoires ramant à contre-courant du développement de la collectivité. « Nous continuerons la sensibilisation à l’endroit des propriétaires terriens hésitants qui ont la trentaine d’hectares, à adhérer au projet.

Nous sommes également en contact avec les familles concernées à travers des personnes-ressources, tout en demandant leurs préoccupations afin de les prendre en compte. Je demande à toute la population de nous accompagner dans la réalisation de ce projet qui vise l’amélioration du cadre de vie », a ajouté le maire Bara. Il a fait une mention spéciale aux forces de sécurité qui n’ont ménagé aucun effort pour apporter leur soutien à l’entreprise et aux autorités communales dans le cadre de ce projet. Souleymane Bara, habitant en zone lotie de Béguédo, a dit céder ses terres cultivables situées à Kiéflé et Kerma, afin que d’autres personnes bénéficient des parcelles d’habitation.

« Les personnes qui ont donné leurs terres et ont refusé après, l’ont fait parce que ce sont des adversaires politiques qui les poussent à boycotter le projet de lotissement », a déploré Souleymane Bara. Il a invité la population à se démarquer de la manœuvre politique et interpellé ces politiciens à éviter ces genres de pratiques qui divisent la population. Il a soutenu que les propriétaires terriens n’ont pas été expropriés de leurs terres. La preuve est que sur les 150 ha prévus pour le lotissement, 133ha ont été bornés avec l’accord des propriétaires terriens et 17ha sont à rechercher pour combler le manque à gagner.

Bougnan NAON

naon_2012@yahoo.fr