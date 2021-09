Réponse humanitaire : la DG de Oxfam-France, Cécile Duflot reçue à la Primature

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a accordé une audience à la Directrice générale d’Oxfam, Cécile Duflot, le lundi 20 septembre 2021, à la Primature.

En visite de travail au Burkina Faso, la Directrice générale d’Oxfam-France, Cécile Duflot, a eu une séance d’échanges avec le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré. Reçue en audience le lundi 20 septembre 2021 à la Primature, Cécile Duflot a parlé avec le chef du gouvernement, des différents projets que son ONG déroule au Burkina Faso. « Je suis venue rendre visite à mes collègues d’Oxfam-Burkina qui travaillent pour les populations burkinabè et en lien avec le gouvernement à la fois pour la réponse humanitaire, mais aussi pour les communautés locales.

On a échangé sur l’ensemble de ces projets, sur la coordination nécessaire des actions des ONG », a-t-elle déclaré à sa sortie d’audience. Elle a précisé que les projets exécutés au Burkina Faso sont dans le domaine humanitaire, le leadership féminin et sur la chaîne des valeurs. Sur ce dernier point, Cécile Duflot a souligné que Oxfam contribue à la résilience économique des populations par des actions qui émanent d’elles et qui respectent leur dignité. « Nous sommes une ONG certes, mais nous pensons qu’il est tout à fait normal d’avoir des échanges avec les institutions puisque c’est elles qui ont en charge la constitution des services publics nécessaires à toutes les populations. Notre intervention se fait en complément dans un bon état d’esprit », a dit la patronne d’Oxfam-France.

Gaspard BAYALA