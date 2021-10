Ministère de la Défense nationale et des anciens combattants : Le Gal de brigade, Aimé B. Kaboré, prend les rênes

De ministre délégué auprès du président Faso chargé de la Défense nationale et des Anciens combattants, le Général de brigade, Aimé Barthélémy Kaboré devient ministre plein dudit département. Par décret N°2021-1011/PRES/PM du jeudi 14 octobre 2021 portant nomination du ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré l’a nommé ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants.

Ainsi le chef de l’Etat se décharge de ce portefeuille qu’il détenait depuis le remaniement ministériel en juin dernier. Cette nomination du Gal de brigade, Aimé Barthélémy Kaboré intervient quelques jours après des changements à la tête du commandement militaire.

