Coopération militaire : le président du Faso échange avec les attachés de défense

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience une délégation de la fondation Big Win Philantropy, conduite par sa présidente, Jamie Cooper. Les échanges ont porté sur l’initiative présidentielle de création de 600 000 emplois en faveur des jeunes et des femmes. Il a également reçu les attachés de défense en poste dans les représentations diplomatiques du Burkina à l’étranger.

En vue de lutter contre le chômage des jeunes et des femmes, la création de 600 000 emplois est prévue dans le cadre de l’initiative présidentielle. Pour l’atteinte de cet objectif, le gouvernement peut compter sur l’appui de la fondation Big Win Philanthropy. En effet, une délégation de la structure, conduite par sa présidente, Jamie Cooper, a échangé avec le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le jeudi 4 novembre 2021, au palais de Kosyam, à Ouagadougou. « Nous avons eu un entretien avec le président du Faso qui nous a permis d’avoir une vision claire de ce qu’il a comme ambition pour le Burkina et particulièrement en ce qui concerne la jeunesse et le développement du capital humain. Nous avons également parlé essentiellement du plan de création de 600 000 emplois. Nous avons essayé de voir les efforts que nous pouvons déployer pour l’atteinte de cet objectif qui se veut une activité multisectorielle », a confié Jamie Cooper, à sa sortie d’audience. La Fondation Big Win Philanthropy a été créée aux Etats-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni. Elle intervient également en Afrique subsaharienne.

Ces projets concernent aussi bien la nutrition que l’éducation, l’emploi des jeunes et le développement du leadership. A la suite de cette délégation, le chef de l’Etat a échangé avec les Attachés de défense, en poste dans les représentations diplomatiques du Burkina Faso, à l’étranger. « Nous avons été reçus par le président du Faso, Chef suprême des armées, dans le cadre de la biennale des attachés de défense. Il nous a donné des instructions, prodiguer des conseils pour nous permettre de bien rayonner dans nos juridictions », a declaré, le doyen des attachés de défense, le colonel-major, Wenceslas Winkoun, doyen des attachés de défense, en poste en Afrique du Sud. Il a expliqué que dans leurs juridictions respectives, les attachés de défense, conformément à leurs lettres de mission font de la coopération militaire afin de venir en appui à l’Etat. « Avec cette crise sécuritaire, nous avons besoin du soutien de nos partenaires à l’étranger, des amis du Burkina afin de pouvoir la surmonter », a soutenu le colonel Winkoun.

Soumaïla BONKOUNGOU