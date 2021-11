Eliminatoires coupe du monde 2022/ 5e et 6e journées : 27 Etalons pour deux matchs cruciaux

Le sectionneur des Etalons du Burkina Faso, Kamou Malo, a dévoilé au cours d’une conférence de presse hier, jeudi 4 novembre 2021 à Ouagadougou, une liste de 27 joueurs devant prendre part aux matchs contre le Niger et l’Algérie dans le cadre de la 5e et 6e journée, des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022. Pour lui, la rencontre face au Niger, le 12 novembre prochain, est la plus importante.

Les Etalons du Burkina disputent deux matchs cruciaux lors des deux dernières journées des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022. Les poulains du sélectionneur Kamou Malo rencontrent lors de la 5e journée, le 12 novembre prochain, le Mena du Niger et quatre jours plus tard, les Fennecs d’Algérie au stade Chahid Mustapha Tchaker de Blida, pour un match qui s’annonce certainement décisif pour la qualification à la coupe du monde. Pour ce faire, Kamou Malo a dévoilé lors d’une conférence de presse, ce jeudi 4 novembre 2021, à Ouagadougou, une liste de 27 Etalons devant prendre part à ces deux dernières journées du groupe A.

Le moins que l’on puisse dire, en ce qui concerne cette liste, est l’absence de deux joueurs locaux qui ont pourtant été régulièrement appelés en sélection ces derniers mois. Il s’agit du portier de l’AS Sonabel, Ben Idriss Traoré ainsi que de son coéquipier, l’attaquant Mohamed Lamine Traoré, le meilleur joueur de la saison écoulée, selon l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB). Aussi, Kamou Malo ne pourra pas à nouveau compter sur l’attaquant de Aston Villa, Bertrand Traoré, qui traîne des soucismusculaires depuis plusieurs mois. Un coup dur pour les Etalons qui devront se passer de leur leader technique en attaque. Il s’est dit attristé que les blessures affectent la carrière du joueur qui est un grand apport pour le groupe.La bonne nouvelle reste tout de même le retour de la tour de contrôle en défense, Edmond Tapsoba. Le défenseur du Bayer Leverkusen, pour raisons de blessures en début de saison, a manqué pour le moment les quatre journées des éliminatoires. Son retour donne plus d’options au sélectionneur et stabilisera davantage l’écurie des Etalons. Le retour de l’attaquant de AC Ajaccio, Cyrille Bayala, est à souligner, lui qui a aussi raté les quatre journées des éliminatoires de la coupe du monde pour cause de blessure.

« Battre impérativement le Niger… »

Sanctionné pour écart de conduite et non convoqué pour la double confrontation face à Djibouti, le mois dernier, Hassane Bandé, a cette fois-ci été rappelé par le sélectionneur. Kamou Malo affirme que le joueur a appris la leçon. « Il a reconnu son tort et humblement s’est excusé. C’est un joueur qui peut apporter des satisfactions sur l’aspect sportif », a indiqué le sélectionneur. Le grand retour dans la liste des 27 joueurs reste celui du Néerlandais d’origine Burkinabè, Kilian Nikiéma. Le gardien de but de Ado Den Haag des Pays-Bas avait été appelé en sélection pour la première fois, à l’âge de 16 ans en juin 2019 par Paulo Duarte pour un match amical face à la RD Congo.

Il a été également présent dans la première liste de Kamou Malo en tant que sélectionneur, en septembre 2019. Puis, plus rien. Selon la tête pensante de l’équipe nationale, le joueur qui était au bercail il n’y a pas longtemps, a fait savoir sa volonté de jouer pour son pays d’origine.Qu’à cela ne tienne, les Etalons seront en regroupement au Maroc à partir du 7 novembre prochain pour préparer ces deux rencontres importantes. Et pour Kamou Malo, l’équipe va se préparer comme d’habitude dans la sérénité. « Nous allons partir nous battre avec nos armes. Le match contre le Niger est le plus important. Il nous faut gagner d’abord ce match avant d’aller à Blida avec plus d’ambitions et de confiance », a déclaré Kamou Malo.Après les 4 premières journées, l’Algérie et le Burkina Faso occupent la première place du groupe A avec respectivement 10 points (+17) et 10 points (+8), suivi du Niger (3 points – 9) et deDjibouti (0 point – 16)

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO

Liste des joueurs convoqués

Gardien de but

1-Hervé Kouakou Koffi (Sporting de Charleroi, Belgique D1) 2-Farid Sofiane Ouédraogo (Majestic SC, Burkina Faso D1) 3-Kilian NIKIEMA (Ado Den Haag U21, Pays-Bas)

Défenseurs

4-Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen, Allemagne D1) 5- Issoufou Dayo (RS Berkane, Maroc D1) 6- Yacouba Nasser Djiga (FC Bâle, Suisse D1) 7- Soumaïla Ouattara (Fus de Rabat, Maroc D1) 8- Steeve Yago (Aris Limassol, Chypre D1) 9- Issa Kaboré (Troyes, France D1) 10-Patrick Malo (Hassania Agadir, Maroc D1) 11-Oula Abass Traoré (Horoya AC, Guinée D1) 12-Hermann Nikièma (Salitas FC, Burkina Faso D1)

Milieux de terrain 1

3- Gustavo Fabrice Sangaré (Quevilly-Rouen, France D2) 14-Bryan Dabo (Rizespor, Turquie D1) 15-Dramane Nikièma (Horoya AC, Guinée D1) 16-Adama Guira (Racing Rioja CF, Espagne D4) 17-Blati Touré (AFC Eskilstuna, Suède D2) 18-Ismahila Ouédraogo (Paok Salonique B, Grèce D2) 19-Saïdou Simporé (Ittihad Alexandrie, Égypte D1)

Attaquants

20-Zakaria Sanogo (Ararat-Armenia, Arménie D1) 21-Cyrille Bayala (AC Ajaccio, France D2) 22-Éric Traoré (Pyramids FC, Égypte D1) 23-Mohamed Konaté (Akhmat Grozny, Russie D1) 24- Yacouba Songné (Young Africans, Tanzanie D1) 25-Boureima Hassane Bandé (NK Istra, Croatie D1) 26-Abdoul Fessal Tapsoba (Standard de Liège, Belgique D1) 27-Jean Botué Fiacre Kouamé (AC Ajaccio, France D2)