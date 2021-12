Message du ministre d’Etat, en charge de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale : « Faisons de 2022, l’année de la réconciliation »

L’avènement du nouvel an 2022 m’offre une agréable occasion pour présenter à toutes les filles et tous les fils du Burkina, mes vœux les plus chers de Paix, de Santé, de Succès, de Bonheur, de Prospérité, de Réconciliation nationale et de Cohésion sociale. En début d’année, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, a décidé de faire de questions de la Réconciliation nationale et la Cohésion sociale, une priorité de son mandat actuel.

Tout au long de l’année 2021, fidèle à la mission que lui a confiée le Président du Faso, le Ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésions sociale a, sous l’autorité de leurs Excellences Monsieur le Président du Faso et Monsieur le Premier ministre, conduit le processus qui doit aboutir bientôt à la tenue du Forum National de Réconciliation. Je rends un vibrant hommage à tous les acteurs de notre vie nationale, artisans de la paix et de la réconciliation qui, à des degrés divers, ont accompagné le Ministère dans l’accomplissement de sa mission et dans la conduite de toutes les initiatives entreprises à ce jour.

Face aux multiples problèmes que vit actuellement notre pays, la Réconciliation nationale et la Cohésion sociale sont plus que jamais nécessaires. Le Forum National de la Réconciliation qui s’annonce sera le cadre fédérateur de toutes les intelligences de notre pays, qui s’associeront pour tracer le chemin d’une Réconciliation sincère et véritable. Il marquera véritablement, le début de la Réconciliation nationale. Le Ministère de Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, a besoin du concours de tous, pour faire de ce Forum un succès éclatant au bénéfice de la Nation toute entière.

Je forme le vœu que l’année 2022, qui s’ouvre sur de nouvelles perspectives d’avenir pour chacun d’entre nous et pour notre pays tout entier, soit une année de Réconciliation nationale au Burkina Faso. Qu’elle nous apporte Réussite et Succès face aux défis de la Paix, mais aussi de la Santé, du Succès, du Bonheur et de la Prospérité.Très Bonne et très Heureuse Année 2022 à toutes et à tous !

Dr Zéphirin DIABRE,

Ministre d’Etat auprès du Président du Faso,

chargé de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale