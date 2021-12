Région des Haut Bassin : les Vœux de nouvel an  du gouverneur

« Nous sommes à l’orée de l’année 2022, et je voulais saluer l’ardeur au travail des populations de la région des Hauts-Bassins malgré ce contexte sécuritaire sanitaire difficile et d’une pluviométrie capricieuse cette année. Les populations ont malgré tout, produit, et permis à ce que nous puissions avoir au plan de l’élevage et de l’agriculture des productions qui permettent de tendre vers l’autosuffisance alimentaire dans notre région. Au plan social, je voulais relever le fait que l’intervention du gouvernement et des partenaires techniques et financiers a permis de prendre en charge les 25000 personnes déplacées interne que notre région a accueillie. Je salue les familles, les villages qui ont bien voulues offrir l’hospitalité à ces personnes déplacées interne. Il y’a également la lutte contre le covid-19, qui s’est intensifiée depuis l’année 2021, qui s’est ensuite poursuivi, et qui a permis au Comité régional de gestion des épidémies, de consolider les acquis dans le domaine de la communication à l’endroit des populations et la nouvelle donne qui est la vaccination contre cette maladie à coronavirus que nous avons intégrés dans notre paquet de sensibilisation à l’endroit des populations. Je les invites d’ailleurs à adhérer à la vaccination. Elle est gratuite, et les points de vaccination sont disponibles au niveau des centres médicaux et d’autres formations sanitaires au niveau des chefs-lieux de province. Au plan économique, il faut relever que l’ouverture des frontières à été effective, ce qui a permis aux opérateurs économiques de reprendre leurs activité avec les pays voisins comme la Côte-d’Ivoire, le Mali et le Ghana. En 2021 nous avons pu organiser les élections consulaires. Ce qui a permis d’investir Alassane Senou comme président de la chambre de commerce de Bobo-Dioulasso. Ces élections ce sont déroulées dans le calme grâce à la tranquillité d’esprit des opérateurs économiques et des personnes ressources. Au plan sécuritaire, le travail se poursuit. Nous mettons l’accent sur la prévention, sur l’information, la sensibilisation des populations pour une vigilance et une résilience au cas où nous auront un évènement dans notre région. Les forces de défense et de sécurité sont en veille permanente au niveau des initiatives locales de sécurité. Je demande aux populations de rester vigilantes. Enfin, je voulais souhaiter une bonne et heureuse année 2022 à tous et à toutes ».