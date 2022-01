Montée des couleurs à la Primature : « Un symbole fort », selon Lassina Zerbo

Le Premier ministre Lassina Zerbo a présidé ce lundi 10 janvier 2022 sa première cérémonie de montée des couleurs. A l’occasion, il a invité le personnel à la solidarité, à la cohésion et à la discipline, pour une coordination réussie de l’action gouvernementale.

Le 7 janvier 2022, l’Assemblée nationale a investi Monsieur Lassina Zerbo comme Premier ministre de notre pays, à l’issue de sa Déclaration de politique générale (DPG). Ce lundi 10 janvier 2022, le nouveau chef du gouvernement a participé à la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs à la Primature, avec le personnel de cette institution.

« C’est un honneur pour moi d’être là en cette première montée des couleurs, en ce début d’année. C’est une occasion pour moi de vous souhaiter à vous et à vos familles, une meilleure année 2022. Une année de santé naturellement, mais une année de paix, une année de cohésion et de solidarité », a déclaré Lassina Zerbo en s’adressant au personnel. Le chef du Gouvernement a également fait cas du caractère symbolique de la cérémonie. « Nous montons les couleurs aujourd’hui, parce que c’est un symbole fort.

Ce sont les mêmes couleurs que nos Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et vous aussi en ce qui vous concerne, défendent jour et nuit. Donc, c’est un symbole fort de monter ces couleurs ensemble, en ce début d’année ». Nous pensons à ceux qui sont tombés en défendant ces couleurs, a-t-il poursuivi, mais aussi, à ceux qui se battent sur le terrain aujourd’hui pour défendre les couleurs du Faso, les Etalons naturellement.

Selon lui, le Onze national n’a pas démérité (défaite des Etalons face aux Lions indomptables du Cameroun en match d’ouverture de la CAN 2021, ndlr), mais doit plutôt continuer à se battre pour ce même drapeau qui est « trop cher » au Burkina. « C’est l’occasion pour moi, de vous appeler à la solidarité dans tout ce que nous faisons pour défendre les couleurs du Faso », a soutenu Lassina Zerbo.

Revenant sur sa Déclaration de politique générale, le Premier ministre a indiqué qu’elle est une émanation du programme de gouvernance du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Et le succès de la mise en œuvre de ce programme repose, a-t-il dit, sur la discipline, la solidarité et la cohésion entre les travailleurs de la Primature, mais aussi entre les filles et les fils de la Nation. « Cette montée des couleurs intervient immédiatement après ma déclaration de politique générale.

C’est une déclaration que j’ai faite qui a obtenu la confiance de l’Assemblée nationale, donc celle du peuple. La confiance du peuple dans un programme qui est celui du président du Faso, programme pour lequel il a été élu. C’est ce programme que nous devons dérouler en cohésion, en solidarité et faire en sorte que ce qu’il a promis au peuple puisse se réaliser. Donc, je compte sur chacun de vous pour qu’ensemble, nous menions ce combat-là. Combat pour le développement, combat pour lequel sans paix, sans solidarité et sans cohésion, il n’y aura pas de succès », a-t-il affirmé.

Pour restaurer la paix au pays des Hommes intègres, Lassina Zerbo a dit tendre la main aux fils du pays qui se sont lancés dans l’extrémisme violent et les a invités à mettre les intérêts de la Nation au-dessus de tout autre intérêt. « Nous ferons tout pour amener nos frères qui ont été amenés à combattre avec les terroristes, à les ramener vers nous, à leur faire comprendre que ce drapeau pour lequel nous nous battons est beaucoup plus fort que tout. Ce sentiment Nation, nous devons l’avoir » a souligné le chef du Gouvernement.

W. Aubin NANA

Source : DCRP/Primature