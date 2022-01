Tentative présumée de coup d’ Etat: 03 personnes relaxées et 12 toujours aux arrêts(Général Simporé)(Conseil des ministres)

A l’occasion du Conseil des ministres tenu ce jeudi 13 janvier 2022 à Kosyam, le ministre de la Défense, le général Aimé Barthélemy Simporé a annoncé que trois personnes dont deux civils et un militaire ont été relaxées tandis que douze autres (trois civils et neuf militaires) sont toujours en détention, dans le cadre du dossier sur le supposé putsch déjoué. Au total, quinze (15) personnes ont été interpellées dont dix militaires et cinq civils, suite à la tentative présumée de coup d’Etat manqué.

La Rédaction