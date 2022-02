Drame de Gbomblora : au moins 70 blessés pris en charge au CHR

Au lendemain de l’explosion sur le site d’exploitation artisanale d’or de Gongombiro, dans la commune rurale de Gbomblora, les autorités régionales du Sud-Ouest ont rendu visite aux blessés pris en charge dans les centres de santé de la ville de Gaoua, le mardi 22 février 2022.

Les blessés de l’explosion sur le site d’orpaillage de Gongombiro internés dans les centres de santé de Gaoua ont reçu, dans la matinée du mardi 22 février 2022, la visite des premières autorités de la région du Sud-Ouest. « Nous sommes là pour encourager le personnel soignant qui est à pied d’œuvre depuis hier (ndlr le lundi 21 février 2022). Nous louons le professionnalisme dont ils ont pu faire montre pour limiter les dégâts », a laissé entendre le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Emmanuel Zongo, qui a souhaité prompt rétablisse-ment aux blessés. Il a profité rappelé que l’orpaillage n’est pas interdit mais le problème reste l’encadrement pour sa pratique au quotidien, ce qui crée des problèmes de sécurité publique. Concer-nant la prise en charge des blessés, le directeur général du Centre hospitalier régional de Gaoua, Dar Francis Somé, a informé qu’en cas de drame, l’Etat a prévu la prise en charge sans prépaiement.

« Cela veut dire que les malades sont enregistrés et l’établissement doit les prendre en charge d’abord et c’est ce que nous avons fait. Pour tous les malades enregistrés, nous avons utilisé les médicaments, les consommables et fait le bilan », a confié le DG Somé. Le chef de service chirurgie du CHR de Gaoua, Dr Florent Banazaro, a ajouté que 70 blessés ont été enregistrés parmi lesquels 5 sont décédés. « Ces personnes sont arrivées dans un état très critique et nous n’avons pas pu mettre en place des mesures de réanimation. En dehors de ces cas, il y a des malades assez graves que nous avons pris en charge au bloc opératoire et qui sont actuellement dans un état stable avec un pronostic assez bon », a-t-il dit. Le Dr Banazaro a noté qu’il reste une vingtaine de malades qui doivent encore bénéficier d’une prise en charge au bloc. Selon le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) de Gaoua, Cheik Alfa Boubakar Compaoré, les enquêtes sont orientées vers les explosifs car, le marché où a eu lieu l’explosion connait le commerce de plusieurs produits interdits par la loi. Par ailleurs, il a indiqué que le dernier bilan est de 63 morts. A écouter le procureur, une personne est en garde-à-vue pour les besoins de l’enquête. « Nous allons veiller à la fermeté sur l’utilisation de ces produits interdits par la loi », a martelé le procureur du Faso.

Joseph HARO