Accident de Pâ sur la RN1 : Sous le choc, les blessés témoignent

Un car en provenance de Niangoloko, ville frontalière avec la Côte d’ivoire pour Ouagadougou a terminé sa course dans le décor dans l’après-midi du jeudi 24 février 2022, à l’entrée de Pâ, sur la route nationale 1 (RN1). Le bilan fait six morts et plus d’une vingtaine de blessés. Quelques blessés témoignent.

Suite à l’accident d’un car de transport en commun, le jeudi 24 février 2022, à l’entrée de Pâ, sur la Route nationale 1 (RN1), le bilan à l’issue des opérations de secours et de constatation n’a pas changé. Il s’agit de six morts dont deux femmes et deux enfants (une fille et un garçon de 4 et 5 ans) et plus d’une vingtaine de blessés évacués au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Boromo et au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Pâ. Le conducteur du car, Madi Rabo, touché à la main et au front est admis au CSPS de Pâ. Visiblement sous le choc, il a soutenu que c’est aux environs de 22 heures, la veille mercredi 23 février 2022, que son véhicule a quitté Niangoloko à destination de Ouagadougou. « Notre véhicule n’avait aucun problème. La preuve en est que nous avons effectué plusieurs voyages avec le même véhicule » a-t-il fait savoir. A l’entendre, c’est à l’entrée de la commune de Pâ qu’il a subitement reçu la vitre du véhicule en plein visage. Il dit avoir perdu le contrôle de l’engin qui s’est renverser au bas-côté gauche de la route. Abou Bazié, un autre blessé, est cultivateur dans la localité de Divo au Sud de la Côte d’ivoire. « C’est à Niangoloko que j’ai pris le car dans le but d’aller voir mes parents à Goundi », a-t-il soutenu. Selon lui, le conducteur n’y est pour rien car, a-t-il dit, arrivé au lieu de l’incident, il fut perturbé par un tourbillon. Toutefois, il a fait remarquer que le véhicule avait à son bord environ une centaine de passagers.

Le commandant de brigade de gendarmerie de Pâ, l’adjudant-chef, Armand Kambou, sans écarter l’hypothèse du tourbillon comme cause de l’accident estime qu’il y a certainement eu un excès de vitesse. « Même s’il y a un tourbillon et que le car n’est pas en vitesse, le conducteur peut maîtriser la situation », a-t-il insisté. Et d’ajouter qu’il y a eu aussi la surcharge parce que lors de l’accident, les passagers n’ont pas pu sortir vite et il y avait aussi trop de bagages dans le véhicule. Pour cela, il a exhorté les usagers de la route à respecter la limitation de vitesse et éviter les surcharges dans la circulation.

Sur la vingtaine de blessés, 17 cas ont été enregistrés au niveau du CSPS de Pâ, selon médecin chef de poste, Adama Laurent Ouattara. Parmi ces blessés, a-t-il précisé, 12 ont pu être pris en charge et il n’y aurait pas d’inquiétude à se faire, leur pronostic vital n’étant pas engagé. Par contre, a-t-il signifié, les 5 autres cas ont été évacués au CMA de Boromo.

Babou Eric Bazié

Aib/Tuy