Guerre Russie/Ukraine : l’Union européenne va armer l’Ukraine

L’Union européenne s’engage plus dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine en finançant, pour la première fois de son histoire, l’achat et la livraison d’armements et d’autres équipements à l’Ukraine. Selon les propos de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, relayés par TV5 monde. Ainsi l’UE compte débloquer une enveloppe de 450 millions d’euros pour acheter des armes destinées aux forces armées ukrainiennes. Certains pays sont disposés à fournir des avions de combat afin de les aider à résister à l’offensive russe. « Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a dit avoir besoin d’avions que les Ukrainiens peuvent piloter. Certains états membre disposent de ce genre d’avions et nous allons les fournir avec d’autres armements nécessaires à une guerre », a précisé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Cette aide militaire sera réceptionnée et acheminée par la Pologne.

A.K