Nigeria : Une nouvelle loi pour des élections transparentes en 2023

Le Nigeria prépare ses prochaines élections en adoptant une nouvelle loi électorale qui permettra de réduire les fraudes et les contestations qui entachent pratiquement toutes les élections depuis l’indépendance. Approuvé par le président nigérian Muhammadu Buhari, cette modification de la loi électorale prévoit la possibilité de transmettre électroniquement les résultats d’une élection dès la présidentielle de 2023, avec pour objectif affiché de réduire les risques de fraude. Ce qui donne le pouvoir à la commission électorale (Inec) de procéder à la transmission électronique des résultats du vote et à l’enregistrement électronique des électeurs pour aider à prévenir la fraude. Elle rend possible également la publication de résultats provisoires immédiatement après le décompte dans les centres de vote. Contrairement aux scrutins précédents où les premiers résultats étaient publiés plusieurs jours voire des semaines après le vote. « Il existe des dispositions saillantes et louables qui pourraient révolutionner positivement les élections au Nigeria grâce à l’introduction de nouvelles innovations technologiques », a déclaré le président Buhari lors de la signature de la nouvelle loi, ajoutant : « Ces innovations peuvent garantir les droits constitutionnels des citoyens à voter et à le faire efficacement ».

(Source : Le point)

A.K