Insécurité dans la région de l’Est : des ressortissants tirent la sonnette d’alarme

La Coalition des ressortissants de la province de la Kompienga (CRPK) a animé une conférence de presse sur l’insécurité qui prévaut dans la province, le dimanche 13 mars 2022, à Ouagadougou.

Les populations de la province de la Kompienga dans la région de l’Est vivent dans une situation sécuritaire très délétère. Il ne se passe pas un jour sans que les populations de ces zones soient victimes de la « barbarie » des Hommes armés non identifiés (HANI). C’est le triste constat fait par la Coalition des ressortissants de la province de la Kompienga (CRPK). Au regard de ce climat d’insécurité, les responsables de la CRPK ont animé une conférence de presse, le dimanche 13 mars 2022, à Ouagadougou, en vue d’alerter les autorités sur la situation qui prévaut dans la Kompienga.

« Il n’est point possible pour un individu de sortir à 500 mètres de Pama au risque d’être enlevé par les terroristes », a indiqué le porte-parole de la coalition, Bassirou Badjo. Selon ses dires, la province de la Kompienga « s’amenuise », « s’étiole » de jour en jour. Cette situation se caractérise sur le terrain, également, selon lui, par la vandalisation de poteaux électriques, des stations de réseaux téléphoniques et le sabotage des dispositifs d’approvisionnement de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA). « L’arrêt de l’administration publique et la fermeture des centres sanitaires sont un coup dur pour les habitants de la province », s’est indigné M. Badjo. Pour les membres de la CRPK, se taire face aux violences des groupes armés, c’est faire preuve de complicité. Répondant à l’une des préoccupations des journalistes relatives à la contribution des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la lutte contre le terrorisme, le porte-parole a rassuré de la disponibilité des jeunes de la localité.

A son avis, ceux-ci n’attendent de la part de l’Etat qu’une formation et de l’équipement. Il a donc plaidé pour un accompagnement adéquat des VDP afin de venir à bout de l’hydre terroriste. Toujours dans la perspective de la lutte contre l’insécurité dans la province, la CRPK a recommandé qu’une intervention militaire comme Otapouanu soit reconduite dans la zone. Tout en fondant l’espoir que son cri du cœur sera entendu des autorités, la coalition entend poursuivre ses alertes afin de soulager les Burkinabè vivant dans cette partie du pays.

Dô DAO Alice SAWADOGO (Stagiaires)