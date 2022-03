Attaques contre les installations pétrolières saoudiennes : L’Arabie saoudite décline toute responsabilité en cas de pénurie

L’Agence de presse saoudienne (SPA) a relaye une annonce dans laquelle le Royaume déclare qu’il n’assumera aucune sa responsabilité pour toute pénurie d’approvisionnement en pétrole sur les marchés mondiaux à cause des attaques contre ses installations pétrolières par la milice terroriste Houthie

Selon l’Agence de presse saoudienne (SPA) une source officielle au ministère des Affaires étrangères a affirmé que le Royaume d’Arabie saoudite n’assumera aucune responsabilité en cas de pénurie d’approvisionnement en pétrole sur les marchés mondiaux à cause des attaques contre ses installations pétrolières par la milice terroriste Houthie soutenue par l’Iran. « Le Royaume souligne l’importance que la communauté internationale soit consciente du danger que représente la persistance de l’Iran en dotant la milice terroriste Houthie de technologies de missiles balistiques et de drones avancés, avec lesquels elle cible les sites de production de pétrole et de gaz et leurs dérivés dans le Royaume, avec des effets désastreux sur les secteurs de la production et du raffinage », précise la source. Ces attaques, énoncent la source, affecteront la capacité de production du Royaume et à remplir ses obligations, toute chose qui menace sans aucun doute la sécurité et la stabilité des approvisionnements énergétiques des marchés mondiaux. La même source a indiqué que la communauté internationale devrait assumer sa responsabilité dans la préservation de l’approvisionnement énergétique et de s’opposer fermement à la milice terroriste Houthie soutenue par l’Iran et de la dissuader de ses attaques de sabotage, qui constituent une menace directe en ces circonstances extrêmement sensibles que connaissent les marchés mondiaux de l’énergie.

Sur la même lancée, le porte-parole du ministère saoudien de l’énergie a souligné que le Royaume condamne fermement ces attaques et considère que de tels actes de sabotage et de terrorisme, commis à plusieurs reprises contre des installations vitales civiles sont des agressions lâches qui violent les lois et les normes internationales. De son avis, ces actes terroristes ne visent pas seulement le Royaume, mais la sécurité et la stabilité de l’approvisionnement énergétique mondiale. Il a précisé que ces attaques affectent le trafic maritime dans une zone importante – la mer Rouge, avec des conséquences environnementales potentiellement graves. Le porte-parole a renouvelé l’appel du Royaume à toutes les nations et organisations du monde pour qu’elles s’unissent contre de tels actes de sabotage et de terrorisme et contre ceux qui commettent ou soutiennent ces attaques.

Une synthèse de

Karim BADOLO