Bourzanga : 30 terroristes abattus et 5 militaires tombés dans une attaque (communiqué)

Le détachement militaire de Bourzanga (Province du Bam, région du centre- Nord) a vigoureusement riposté à une attaque de sa base ce samedi 21 mai 2022. Venus en très grand nombre et lourdement équipés, les terroristes ont dû battre en retraite face à la puissance de feu des éléments du détachement et à l’inter­vention de l’aviation.

Le bilan provisoire établi fait état d’au moins trente (30) terroristes abattus. En plus de l’armement (individuel et collectif), des munitions, des motos (une tren­taine) et des moyens de communication récupérés, un véhicule blindé et des pickup armés, utilisés par les terroristes pour attaquer la base ont été également saisis.

Dans leur débandade, plusieurs terroristes dont certains blessés, se sont fondus aux populations civiles pour tenter d’échapper à la poursuite des militaires. Les opérations de ratissage et de sécurisation se poursuivent dans la zone.

Côté ami, cinq (05) militaires ont été mortellement atteints et dix (10)autres ont été blessés au cours des combats.

Tout en rendant hommage aux soldats tombés, le Chef d’Etat-Major Général des Armées souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Aussi, il salue la riposte héroïque des Hommes et les félicite pour leur courage et leur professionnalisme. Il appelle toutes les unités engagées à rester mobilisées autour de notre objectif commun qui est la reconquête de l’intégrité de notre territoire.

