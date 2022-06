RDC : le président kenyan Uhuru Kenyatta propose le déploiement de la force régionale pour stopper les combats à l’Est du pays

La crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo(RDC) est montée d’un cran suite à la prise de contrôle de la ville de Bunagana par les rebelles du M23.

L’armée congolaise accuse le Rwanda d’avoir soutenu militairement les rebelles. Ce que le Rwanda nie en bloc et accuse pour sa part la RDC de collusion avec les rebelles des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) repliés en RDC après le génocide de 1994 dans leur pays.

Pour éviter la guerre entre les deux pays et sécuriser cette partie orientale de la RDC, le président Kenyan, Uhuru Kenyatta, propose l’envoi de la nouvelle force militaire régionale.

« La Force régionale d’Afrique de l’Est doit être déployée dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu immédiatement pour stabiliser la zone et imposer la paix en soutien aux forces de sécurité de la RDC et en étroite coordination avec la MONUSCO (force de maintien de la paix de l’ONU) », a déclaré le président Kenyatta dans un communiqué repris par l’Agence Anadolu.

Cette force conjointe a été créée par les pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et la RDC, qui a adhéré cette année à l’organisation.

AK