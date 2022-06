Burkina Faso : le médiateur de la CEDEAO est arrivé ce vendredi à Ouagadougou (Présidence du Faso)

Au cours de son séjour, le facilitateur de l’espace communautaire va s’entretenir en tête-à-tête avec le président du Faso, le lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ensuite, Mahamadou Issoufou et la délégation qui l’accompagne auront une séance de travail avec les autorités de la Transition et une rencontre avec les partenaires techniques et financiers ainsi qu’avec les membres du corps diplomatique accrédités dans notre pays.