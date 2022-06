Justice : le gouvernement britannique va extrader le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, vers les États-Unis où il risque 175 ans de prison

Accusé d’avoir diffusé des documents secrets sur les activités militaires et diplomatiques des États-Unis, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, arrêté en 2019, est sur le point d’être extradé vers les Etats-Unis où il risque 175 ans de prison. La justice américaine lui reproche précisément la diffusion de plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Selon le gouvernement britannique, le décret d’extradition du fondateur de WikiLeaks vers les États-Unis a été signé ce vendredi 17 juin 2022. Julian Assange est détenu depuis trois ans à la prison de haute sécurité de Belmarsh, près de Londres.

AK

Source : RFI