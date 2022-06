Drame à la base aérienne : Le tribunal militaire a ouvert une enquête (porte-parole du gouvernement)

A l’issu du Conseil des ministres de ce mercredi 22 juin 2022, le porte-parole du gouvernement Wendkouni Lionel Bilgo est revenu sur l’incident qui a eu lieu le mardi 21 juin 2022 devant la base aérienne. Selon le ministre, l’incident a fait deux morts et un blessé. « Cet incident est survenu hier mardi 21juin 2022 autour de 20h.Un véhicule de type RAV 4, avec trois occupants à son bord, a tenté le passage de la base aérienne militaire. Cet incident a provoqué des tirs de sommation et de riposte ayant certainement provoqué la panique de la conductrice qui s’est dirigée vers le café-restaurant ONU avant de percuter un poteau électrique. Dans l’action de dissuasion et de riposte, on note malheureusement le décès de deux occupants. Un jeune de 20 ans a été transporté à l’hôpital pour des soins », a-t-il expliqué. Lors du Conseil des ministres, le président du Faso, président de la Transition,Paul Henri Damiba, a présenté, a-t-il fait savoir, ses condoléances aux familles des victimes ainsi que le ministre de la Défense qui a également déploré l’incident. Le tribunal militaire a ouvert une enquête, a-t-il conclu, pour situer l’ensemble du contexte de cet incident dramatique.

