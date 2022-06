Nourat et les Lions viennent de publier leur premier album intitulé ‘’Pectoral’’. La dédicace de l’œuvre a eu le jeudi 23 juin 2022 au Mess des officiers à Ouagadougou.

Grande figure du reggae burkinabè, Nourat vient de sortir un nouvel album Intitulé ’’Pectoral’’. Enregistré entièrement en live sous la direction du chef d’orchestre des Lions (son groupe), Hermane Niabli, et l’ingénieur de son, Eliezer Oubda, l’opus a été présenté à la presse, le jeudi 23 juin dernier, au Mess des officiers à Ouagadougou.

Lors cette présentation de l’œuvre aux journalistes, Nourat a expliqué les 12 titres de l’album : King of Glory, Divine justice, Ra Lo yé, Orphelin, Ti boin Wicked, Freedom, etc. Des morceaux chantés en français, anglais et en mooré pour décrire la société actuelle et interpeller chaque Burkinabè. Fortement inspiré de ce quotidien des Burkinabè, l’opus traite, entre autres, de justice, d’amour, de cohésion sociale, de religion, d’égalité.

Pour Nourat et son groupe, l’album se veut être une sorte de catharsis et de main tendue à l’autre. Concernant le terme Pectoral, elle a fait savoir qu’il symbolise également une protection pour les hommes, en permettant de « rentrer en contact avec Dieu et demander des accomplissements ». Disponible en CD ou sur clé USB, l’album ’’Pectoral ‘’ est vendu à 5000 F CFA.

