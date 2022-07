Pèlerinage à la Mecque: Plusieurs milliers de pèlerins bénéficient de soins de qualité

Les autorités saoudiennes, notamment le ministère de la santé, mettent en œuvre tous les moyens nécessaires dans la prise en charge sanitaire des pèlerins. Plusieurs milliers parmi eux ont déjà reçu des soins de services médicaux de qualité.

Le ministère saoudien de la Santé a fourni des services médicaux et de traitement à 49 439 pèlerins par le biais d’hôpitaux et de centres de santé à La Mecque, Arafat, Muzdalifah, Médine, Djeddah et Taif. L’information a été relayée par l’agence de presse du royaume d’Arabie Saoudite SPA. Des pèlerins ont été pris en charge pour différentes pathologies. Le ministère a indiqué également que les pèlerins ont bénéficié de traitements spécialisés de qualité dont cinq cas en chirurgie à cœur ouvert, 93 cathétérisme cardiaque, 256 opérations de dialyse, cinq opérations d’endoscopie et 149 opérations chirurgicales. 400 autres pèlerins ont été aussi admis dans les hôpitaux pour d’autres soins. L’hôpital virtuel de santé a participé à la fourniture de services virtuels, précisément quatre cas de diagnostic d’AVC, un cas de soins intensifs à distance et un autre de radiologie à distance.

Les hôpitaux et des centres de santé de Makkah Al-Mukarramah et Al-Madinah Al-Munawwarah ont également offert des soins médicaux 46 509 pèlerins pendant cinq jours. Des patients souffrant de plusieurs pathologies ont été bien pris en charge. L’hôpital « Seha Virtuel » a participé à la fourniture de certains services virtuels, dont 4 diagnostics d’AVC. Le nombre de bénéficiaires des services de consultation immédiate par (Sehhaty App) a atteint 1269 pèlerins, celui des services de consultation immédiate (App Ma Santé) a couvert 1533 pèlerins.

Karim BADOLO