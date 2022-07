Meilleur joueur africain : Blati Touré, Bertrand Traoré et Edmond Tapsoba ne figurent pas sur la liste finale de la CAF

La CAF vient de publier une liste restreinte des joueurs en lice pour le titre de Meilleur joueur de l’année (Ballon d’or africain)). Aucun joueur burkinabè n’y figure sur la liste finale des nominés aux CAF Awards, prévus le 21 juillet 2022 à Rabat au Maroc. La nouvelle liste des 10 joueurs retenus comprend, entre autres, Sadio Mane (Sénégal et Bayern Munich), Riyad Mahrez (Algérie et Manchester City), Mohamed Salah (Égypte et Liverpool). Selon la CAF, les lauréats seront désignés par un jury composé de la Commission Technique de la CAF, de professionnels des médias, d’entraîneurs en chef et de capitaines d’associations membres et de clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs pour la saison 2021/22.

AK

Liste finale des nominés

Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City)

Karl Toko Ekambi (Cameroun & Olympique Lyonnais)

Vincent Aboubacar (Cameroun & Al Nasr)

Sébastien Haller (Côte d’Ivoire & Ajax)

Mohamed Salah (Égypte et Liverpool)

Naby Keita (Guinée & Liverpool)

Achraf Hakimi (Maroc & Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Sénégal & Chelsea)

Kalidou Koulibaly (Sénégal & Naples)

Sadio Mané (Sénégal & Bayern Munich)