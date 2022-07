Délégation consulaire du Plateau central : un nouveau siège pour dynamiser le secteur privé

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, a procédé, dans la l’après-midi du samedi 25 juin 2022, à Ziniaré, à l’inauguration du siège de la délégation consulaire régionale du Plateau central.

La délégation consu-laire du Plateau central dispose désormais d’un nouveau siège. D’une valeur de 400 millions FCFA, il est bâti à Ziniaré et est composé de bureaux, de salles de réunion, etc. L’infrastructure a été inaugurée, le samedi 25 juin 2022, en présence de membres du gouvernement et de plusieurs hommes d’affaires du pays. Le président de la Délégation consulaire régionale du Plateau central, Edouard Bonkoungou, a fait savoir que l’érection de ce siège vise à rapprocher les services aux acteurs économiques locaux.

Pour lui, le bâtiment flambant neuf va surtout, offrir au personnel de meilleures conditions de travail et aux usagers, un cadre idéal pour les affaires. A en croire Mahamadi Sawadogo, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, cette infrastructure dépasse un simple cadre de rencontre. Elle est, de son avis, le symbole du combat pour l’émergence d’un secteur privé dynamique. « Le siège que nous inaugurons aujourd’hui permettra d’offrir davantage un cadre de rencontres au profit du secteur privé local, ainsi que des services d’appui-conseil », a-t-il ajouté.

500 entreprises créées en 7 ans

Edouard Bonkoungou est revenu sur l’historique de la création de la délégation consulaire régionale du Plateau central et a rendu hommage aux devanciers. « L’histoire de notre institution régionale remonte à 2013 lorsqu’il a été créé la section territoriale du Plateau central avec à sa tête, mon cher aîné Nana Boureima », a indiqué M. Bonkoungou. Il a ajouté que c’est en 2016 que la Délégation consulaire dont il a la charge a vu le jour avec les premières élections qui avaient porté Hamado Sawadogo à sa tête.

Depuis lors, plus de 5 000 hommes d’affaires ont été informés et sensibilisés aux thématiques d’intérêt économique, une cinquantaine de conférences consulaires ont été organisées dans les quatre provinces de la région et environ 300 jeunes ont été formés à l’entrepreneuriat et à la comptabilité simplifiée. Avec la création du Centre de formalités des entreprises (CEFORE), près de 500 entreprises ont vu le jour dans le Plateau central.

A l’occasion, six porteurs de projets de la région du Plateau central ont reçu des prêts d’honneur afin de leur permettre de mettre en œuvre leurs projets. Pour le parrain Hamado Sawadogo, la région du Plateau central est la quatrième après le Centre-Est, le Centre et les Hauts-Bassins, à obtenir des prêts d’honneur consécutifs aux activités des délégations consulaires. Pour cela, il a appelé les bénéficiaires à en faire bon usage afin de pouvoir rembourser dans les délais. Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, a salué les efforts fournis par la délégation consulaire. Il a loué la réalisation de ce siège qui va rapprocher l’offre de service et faciliter la création d’entreprises au profit des populations de Ziniaré.

Djakaridia SIRIBIE