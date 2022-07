SIAO 2022 : « Nous devons réussir cette 16e édition », le ministre Abdoulaye Tall

La direction générale du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) a organisé une rencontre d’information et de mobilisation des artisans de la région du Centre, le jeudi 7 juillet 2022, dans la capitale burkinabè. Cette activité entre dans le cadre des préparatifs de la 16e édition du SIAO qui se tiendra du 28 octobre au 6 novembre 2022, à Ouagadougou.

Après le rendez-vous manqué de 2020 pour raison de COVID-19, la direction générale du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) veut réussir la 16e édition qui se tiendra du 28 octobre au 6 novembre 2022, dans la capitale burkinabè, sous le thème « Artisanat africain, levier du développement et facteur de résilience des populations ». Cela passe par l’implication et la mobilisation des premiers acteurs, à savoir les artisans.

Pour relever ce premier défi, les premiers responsables du SIAO ont organisé une rencontre d’information et de mobilisation des artisans de la région du Centre, le jeudi 7 juillet 2022, à Ouagadougou, présidée par le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall. « Au regard du contexte sécuritaire difficile, nous devons, dans une synergie d’actions, réussir cette 16e édition du SIAO et montrer au reste du monde que nous sommes un pays résilient.

Nous ne pouvons pas réussir ce pari sans vous associer et vous impliquer », a-t-il lancé aux artisans de la région du Centre. Pour le ministre, le SIAO est et reste, toute modestie gardée, la plus grande vitrine de l’artisanat africain. C’est pourquoi il a appelé l’ensemble des acteurs du secteur à la synergie d’actions afin que le pays des Hommes intègres puisse continuer à tenir haut le flambeau de cette biennale.

4 000 exposants attendus

L’ambition de son département est donc de maintenir ce Salon comme la référence mondiale en matière de promotion commerciale des produits de l’artisanat africain, en dépit de la concurrence dans plusieurs pays du continent. Les expositions, les panels, les rencontres d’affaires « B to B », la journée du pays invité d’honneur, les animations culturelles et artistiques tous les soirs à partir de 16 heures, les animations de l’espace dédié à la restauration, la nuit des artisans méritants pour récompenser les lauréats du Salon vont rythmer ces dix jours de rencontres panafricaines.

Pour cette 16e édition du SIAO, il est attendu au moins 50 acheteurs et visiteurs professionnels venant des cinq continents, 4 000 exposants, 25 pays participants, 350 000 visiteurs grand public, a fait savoir le directeur général du SIAO, Dramane Tou. Sans oublier les 27 ministres africains en charge de l’artisanat attendus à cette biennale de l’artisanat du continent. Et pour assurer une meilleure visibilité du Salon, au moins 350 journalistes de 50 médias nationaux et internationaux vont assurer la couverture médiatique. 700 stands seront construits pour accueillir les exposants, a-t-il poursuivi.

Pour les exposants de la zone Afrique, le prix des stands individuels ventilés est fixé à 300 000 F CFA contre 700 000 F CFA pour ceux climatisés, a précisé M. Tou. Et d’ajouter que ces frais de location des stands sont payables à au moins 50% à l’inscription et le solde au plus tard le 31 août 2022.

Gare aux fraudeurs

Quant aux moyens de paiement, ils peuvent se faire par virement ou en espèces au compte TRESOR SP-SIAO N°443310000006 (N° de transfert SWIFT : TRESOR), virement au compte BCEAO N°2612200C00060224 SIAO (N° de transfert SWIFT : BCAOBFBFXXX), en espèces auprès de la comptabilité du SIAO ou par chèque certifié à l’ordre du SIAO à déposer à la comptabilité du SIAO. En ce qui concerne l’accès grand public, il peut se faire moyennant 500 F CFA pour les pavillons ventilés et l’espace Arts et Métiers, 1000 F CFA pour les pavillons climatisés et le pavillon de la Créativité ou 10 000 F pour un accès permanent au site pour toute la durée du salon.

Lors des éditions passées, les pratiques frauduleuses consistant à introduire les produits industriels étaient constatées. Pour ce 16e rendez-vous, le comité d’organisation sera « intraitable » vis-à-vis des éventuels indélicats exposants et qui, par ces agissements, vident le Salon de son statut de vitrine des produits artisanaux, a insisté le directeur général du SIAO. Une cellule de veille et de contrôle sera mise en place à cet effet. Après le Centre, les rencontres d’information et de mobilisation vont se poursuivre dans les 12 autres régions du pays afin de susciter une participation massive des artisans burkinabè.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail

Les prix des stands de la 16e édition du SIAO (en F CFA) :