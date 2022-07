Recherche scientifique : le Burkinabè Sodiomon Bienvenu Sirima désigné scientifique de l’année par le Centre de recherche sur les réalisations internationales

Le directeur général du Groupe de recherche action en santé (GRAS), Dr Sodiomon Bienvenu Sirima a été reconnu lauréat de l’année 2022 par le Centre de recherche sur les réalisations internationales (CIRC) dans la catégorie « Médecine et sciences de la santé/ Médecine clinique/ Epidémiologie clinique ». Cette organisation internationale basée au Canada célèbre le mérite de professionnels de la science, de l’éducation et de l’industrie.

La candidature du Burkinabè a été retenue cette année à l’issue d’une sélection « minutieuse » d’experts internationaux et d’un jury qui ont considéré le potentiel et le parcours du candidat ainsi que la valeur scientifique et l’impact de ses activités sur le monde et les hommes, indique le directeur compétition de l’IARC, Dr Michael Finnen.

En la matière, Dr Sirima est un scientifique burkinabè auteur de plus de 200 publications scientifiques validées par des pairs et dont les travaux ont contribué à une meilleure connaissance et une amélioration de la prévention et du traitement du paludisme. Le lauréat a rejoint également l’Académie Africaine des Sciences (AAS), le 17 décembre dernier, en tant que membre.

Cette distinction reçue de l’institution basée au Canada lui ouvre une vitrine de reconnaissance internationale à travers la promotion que le CIRC fait de ses travaux.

Diplômé en médecine à l’université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou en 1993, Dr Sodiomon Bienvenu Sirima a exercé pendant deux ans en tant que médecin généraliste au district sanitaire de Pô avant de rejoindre le Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme (CNRFP) en 1995. Dr Sirima est également titulaire d’un Bachelor en Arts et Sociologie et d’un PHD en épidémiologie obtenu à l’université « La Sapienza » de Rome en Italie. Il est actuellement chercheur principal et directeur scientifique du Groupe de Recherche Action en Santé (GRAS), une institution privée de recherche en santé créée en 2008.

