RDC: Après  le rapatriement des dépouilles d’Etienne Tshisekedi et de Patrice Emery Lumumba, des députés congolais réclament le retour du corps de l’ancien président Mobutu Sese Seko

L’ex-président de la République démocratique du Congo (RDC), Mobutu Sese Seko (le guerrier qui va de victoire en victoire), a encore des partisans dans son pays. Des députés congolais réclament le rapatriement de son corps.

« Ce que Mobutu a fait pour ce pays, il [Mobutu] n’est pas, jusque-là, égalé. D’abord avec le problème de la paix à l’Est. La plus longue guerre que Mobutu a connue, c’était la guerre de 80 jours et il était prêt à tout négocier pour obtenir la paix. Depuis sa mort, la paix n’est pas à l’Est. Si aujourd’hui, les tentatives de balkanisation ne réussissent pas, c’est parce que Mobutu a réussi à imposer aux Congolais et à leur faire comprendre qu’ils appartenaient à une seule nation », a expliqué à Rfi l’un de ses partisans, le député Willy Bolio Emina.

Refugié au Maroc après sa chute, le maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga meurt d’un cancer de la prostate à Rabat le 07 septembre1997 et a été enterré dans la ville marocaine. Il avait 66 ans.

AK