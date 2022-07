Mouvement d’humeur à Twellium industrie : reprise du travail, après signature d’un procès verbal « assez favorable pour le personnel »

Après 72 heures d’arrêt de travail pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail du 15 au 17 juillet dernier, les agents de l’usine de fabrication de boissons, Twellium industrie Burkina Faso, ont redémarré les machines, ce lundi 18 juillet 2022.

Cette reprise intervient après des heurts entre manifestants et forces de l’ordre qui ont occasionné au moins 10 blessés. Selon le délégué des travailleurs, Mahamadou Dao, c’est suite aux négociations menées dans la soirée du 17 juillet 2022 qu’un procès-verbal « assez favorable pour le personnel », a été signé par les deux parties.

A entendre M. Dao, tous les points de revendication ont été « acquis » sauf la question des Contrats à durée indéterminée (CDI) exigée pour les agents de plus d’un an de service, en plus du passage du personnel de sous-traitance à Twillium industrie.

Une conférence presse sera organisée par les responsables de l’usine dans l’après-midi de ce lundi 18 juillet 2022.

N.N.