Brevet de technicien supérieur d’Etat : 2 085 candidats en lice à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou

Les épreuves écrites du Brevet de technicien supérieur (BTS) d’Etat, session 2022, ont débuté, le mardi 19 juillet 2022, simultanément à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. A Bobo-Dioulasso, le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Pr Aboubacar Toguyeni, a donné le top de départ au lycée municipal Vinama- Thiémounou-Djibril. 2 085 candidats répartis entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso prennent part à cet examen.

Après deux années de formation, 2 085 candidats, toutes options confondues (29 filières), dont 290 candidats à Bobo-Dioulasso et 1 795 candidats à Ouagadougou, prennent part aux épreuves écrites session 2022 du Brevet de technicien supérieur (BTS) d’Etat. Ils sont répartis dans 16 jurys dont 13 à Ouagadougou et 3 à Bobo-Dioulasso.

Le lycée municipal Vinama-Thiémounou- Djibril a servi de cadre pour le lancement des épreuves dans la ville de Bobo-Dioulasso, ce mardi 19 juillet 2022. C’est le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Pr Aboubacar Toguyeni qui a donné le top de départ. Le plus jeune candidat a 18 ans et le plus âgé, 55 ans. Avant de procéder à l’ouverture officielle de l’enveloppe de la première épreuve du BTS option Environnement, Pr Aboubacar Toguyeni, accompagné du gouverneur de la région des Hauts-Bassins, le colonel Moussa Diallo et les autorités universitaires ont fait le tour des salles de composition, prodiguant des conseils aux candidats et s’enquérir du moral des candidats. « C’est un examen et non un concours.

N’ayez donc pas peur. Soyez relaxes. C’est une révision générale de ce que vous avez appris pendant vos deux années de formation », a-t-il conseillé aux candidats. Pour sa part, le président de l’Université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso, Pr Macaire Ouédraogo, a indiqué que l’objectif de ce brevet est de donner à ces techniciens une opportunité d’être compétitifs sur le marché de l’emploi en vue de réduire le problème lié à l’employabilité des jeunes. Ainsi, a-t-il poursuivi, l’organisation du BTS répond aux besoins des entreprises.

Taux de succès décrescendo Cependant, le Pr Macaire Ouédraogo a déploré la baisse croissante des candidats inscrits au BTS. De 2 530 candidats en 2021, le nombre de candidats est passé à 2 085 cette année. En plus de la diminution des candidats, le taux de succès va décrescendo d’année en année, a-t-il fait savoir. « En 2018, le taux était à 64%. Progressivement, on est passé à 40% en 2019, 30% en 2020 et 27 % en 2021 », a regretté Pr Ouédraogo.

Ces taux de succès, a signifié le président de l’Université Nazi-Boni, sont nettement meilleurs dans les universités publiques que dans les instituts privés. Pour lui, il faut travailler à renforcer le suivi dans ces établissements afin de donner aux candidats les mêmes chances que dans le public. « Il va falloir travailler à rehausser ce taux de succès et accroitre le nombre de candidats », a-t-il poursuivi. Agent de l’environnement, Basile Dioma est candidat au BTS, option Environnement.

Il s’est dit confiant que la moisson sera bonne. Car, a-t-il laissé entendre, depuis le début de l’année, il s’est préparé pour atteindre cet objectif. Les épreuves écrites se déroulent du 18 au 24 juillet et les délibérations et la proclamation des résultats, du 27 au 30 juillet.

Boudayinga J-M THIENON