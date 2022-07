Assurance agricole au Burkina Faso : les résultats d’une étude passés à la loupe

L’atelier de restitution des résultats de l’étude sur le diagnostic et le placement sur le marché de solutions d’assurance agricole au profit du projet « Promotion de l’assurance climatique indicielle pour les petits exploitants agricoles au Burkina Faso » s’est tenu, le mardi 19 juillet 2022, à Ouagadougou.

Pour assurer une efficacité et une durabilité du produit assurance à proposer aux petits exploitants agricoles, une étude a été réalisée par le cabinet « PULA ADVISOR AG ». La restitution des résultats des travaux au profit du projet « Promotion de l’assurance climatique indicielle pour les petits exploitants agricoles au Burkina Faso » a eu lieu, le mardi 19 juillet 2021, à Ouagadougou, au cours d’un atelier. Selon le Secrétaire permanent du Conseil national pour le développement durable (SP/CNDD), Somanegré Nana, le but de la session est de permettre au cabinet de présenter les résultats de l’étude sur le diagnostic et le placement sur le marché de solutions d’assurance agricole aux acteurs de mise en œuvre du projet. Il a signifié qu’il s’agit spécifiquement de montrer la méthodologie utilisée pour aboutir aux résultats et les recommandations formulées. A en croire M. Nana, les petits exploitants y compris les plus vulnérables tels que les femmes font face aux effets néfastes du changement climatique.

La solution d’assurance climatique va permettre aux producteurs, a-t-il fait savoir, en cas de récoltes compromises, de se relever avec l’aide de l’assurance. De l’avis du coordonnateur du projet assurance climatique, Luc Kafando, le document, après validation, va servir de feuille de route pour la mise en œuvre du projet. «Nous allons faire un essai pour voir à quoi cela correspondrait afin que l’année prochaine, nous puissions passer à l’échelle pour les trois communes, Tchériba, Safané et Dori », a-t-il expliqué. Le représentant de la représentante-résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Ulrich Diasso, a salué la tenue de la rencontre. Selon lui, au regard du rôle que joue le secteur de l’agriculture, il est important de rester aux côtés du SP/CNDD pour s’assurer que le projet est mis en œuvre suivant les normes.

Aly SAWADOGO