Arabie Saoudite : Le prince Mohamed ben Salman en tournée européenne

Le Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, effectue une tournée européenne qui le conduit en Grèce et en France. Au cours de ses séjours, il va rencontrer les dirigeants des deux pays pour échanger autour des relations bilatérales et des moyens de les renforcer dans divers domaines. Son péril a commencé par la Grêce, le mardi 26 juillet 2022.

Le Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud séjourne à Athènes en Grèce depuis le mardi 26 juillet 2022. Il a d’abord eu une réunion bilatérale avec le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis.

Au cours de la réunion élargie avec les délégations des deux pays, ils ont passé en revue les aspects des relations bilatérales et discuté des opportunités dans divers domaines et des moyens de les développer pour servir les intérêts communs des deux pays et peuples amis. Le prince héritier saoudien et le Premier ministre grec ont assisté à la signature de l’accord portant création du Conseil de partenariat stratégique saoudo-grec.

Les deux personnalités ont également été témoins de l’échange d’un certain nombre d’accords bilatéraux et de protocoles d’accord entre les deux pays, notamment de dans les domaines de l’énergie, du sport, dans la lutte contre la criminalité, un accord de protection et d’encouragement des investissements entre les deux pays.

D’autres protocoles d’accord de coopération dans les secteurs sanitaire, militaire, scientifique et technique ont été signés au cours du séjour du prince héritier. La coopération technique dans les domaines des normes et de la qualité, des documents et de l’archivage et les câbles sous-marins ont par ailleurs fait l’objet de signatures d’accord entre l’Arabie saoudite et la Grèce.

Au deuxième jour de la visite, le prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, et le ministre de l’Énergie et ministre des Affaires étrangères de la République hellénique Nikos Dendias ont signé un protocole d’accord de coopération dans plusieurs domaines liés au secteur de l’énergie.

Diversification de la coopération

Le protocole d’accord établit un cadre de coopération entre les deux pays amis qui comprend les domaines des énergies renouvelables, l’interconnexion électrique, l’exportation d’électricité vers la Grèce et l’Europe, l’hydrogène propre et son transfert vers l’Europe, l’efficacité énergétique, l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique.

Le protocole prévoit également la coopération dans le domaine de la promotion de la transformation numérique et de l’innovation dans les domaines de l’énergie, y compris la cyber sécurité, ainsi que le développement des partenariats qualitatifs entre les deux parties pour localiser les matériaux, produits et services liés à tous les secteurs de l’énergie et leur approvisionnement.

Dans le cadre de ce mémorandum, des recherches conjointes dans les domaines de l’énergie avec des universités, des centres de recherche et autres seront menées. Des séances de travail, des tables rondes, des séminaires et des conférences multilatérales seront organisées, en plus du renforcement des capacités humaines par la formation, et l’échange d’expériences et d’informations liées à divers domaines énergétiques.

Le prince héritier a également mis son séjour à profit pour visiter le site archéologique de l’Acropole dans la capitale grecque. A ce titre un accord de coopération culturelle entre les deux pays a été signé. Après deux jours en Grèce, la tournée européenne du prince héritier se poursuit en France.

Synthèse de Karim BADOLO

Source : www.spa.gov.sa