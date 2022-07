Mode  : le styliste burkinabè Prince Dessuti est décédé

Le monde de la mode burkinabè est en pleurs. L’un des meilleurs stylistes du pays des Hommes intègres, Prince Dessuti (Marcel Ouédraogo à l’état civil), est décédé ce mercredi 27 juillet 2022, selon un communiqué, publié sur Facebook, de l’Union des professionnels du textile, de l’habillement et de la couture (UPROTEX-HAC).

Pour l’UPROTEX-HAC « avec la disparition de Prince Dessuti, le monde de la mode perd un repère pour la jeune génération de couturiers, un exemple de compétence et d’ardeur au travail, un styliste de talent qui s’est imposé par la qualité de son travail ». Prince Dessuti avait réussi à imposer ses créations (couture sur mesure et prêt-à-porter) au Burkina Faso et à l’international. Après plusieurs années d’apprentissage dans des ateliers de couture au Burkina Faso, en 2001 ce passionné du stylisme, de la mode et de la création a lancé sa propre marque sous le label Prince D.

AK